Ermenistan Azerbaycan ekipleri sahada çalışıyor, yer yer protesto var

Ermenistan ve Azerbaycan’ın sınır belirleme konusunda anlaşmaya varması ve dört köyün Azerbaycan’a iade edilmesi için mutabakata varılmasının ardından Ermenistan ve Azerbaycan ekipleri sahada çalışmaya başladı.

Anlaşmaya 19 Nisan’da varılmıştı. Ermenistan Hükümeti’nin bildirdiğine göre, iki ülkenin uzman grupları, koordinatları belirleme sürecini başlattı.Öte yandan Ermenistan’ın Tavuş bölgesindeki sınır köylerinde yaşayan yüzlerce kişi, Azerbaycan ile sınırların belirlenmesine ilişkin anlaşmanın açıklanmasının ardından üst üste dördüncü günde protesto gösterileri düzenliyor.Protestocular belirli aralıklarla Ermenistan Gürcistan arasındaki otoyolu kapatıyor.Başbakan Yardımcısı ve Ermenistan ile Azerbaycan Sınır Güvenliği ve Sınırlandırılma Komisyonu Başkanı Mher Grigoryan, önceki gün Tavuş idari bölgelerinin temsilcilerle görüştü.Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tavuş bölgesinin Voskepar köyündeki 6.-7. yüzyıldan kalma Meryem Ana Kilisesi Ermenistan topraklarında kalacak.Ofis, Armenpress’e yaptığı açıklamada, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır sınırlamasına ilişkin anlaşmanın uygulanmasından sonra kilise Ermenistan topraklarında kalacak” dedi.Paşinyan: Modernizasyon Azerbaycan’ı rahatsız ediyorBaşbakan Nikol Paşinyan ise İngiliz gazetecilerle yaptığı röportajda, barıştan başlıca yararlanacak olanların Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu söyledi.Paşinyan öte yandan “Ermeni ordusunun reformları ve modernizasyonuna ilişkin Azerbaycan’dan gelen bir takım açıklamalar endişe yaratıyor” dedi ve şöyle devam etti:”Neden? Çünkü Azerbaycan ve Ermenistan’ın askeri bütçelerinin oranına bakarsak burada ciddi bir dengesizlik var ama bu dengesizlik koşullarında bile Azerbaycan, Ermenistan’ın silahlı kuvvetlerinin reformlarına ve silah edinmesine çok agresif tepki veriyor. Ancak hepimiz bu satın almaların yalnızca savunma amaçlı olduğunu biliyoruz”Paşinyan şöyle konuştu: “Hiçbir ülke, başka bir ülkenin savaşa hazır bir orduya sahip olma hakkına itiraz edemez, bunu birçok kez söyledim. Azerbaycan bu konuları gündeme getirdiğinde açıklamaları cevapsız bırakmamamızın nedeni de budur” Paşinyan. Ermenistan’ın silah alımının, hem mali hem de hacim olarak Azerbaycan’ın satın aldığı silahların yüzde 15-20’sinden fazla olmadığını, esas olarak savunma niteliğinde ve savunma amaçlı olduğunu kaydetti.Paşinyan, Ermenistan tarafının, bölgede silahlanma yarışını önlemek amacıyla Azerbaycan’a ikili silah kontrol mekanizması oluşturma teklifinde bulunduğunu söyledi.(Ermenistan Kamu Radyosu, Armenpress)

Kategoriler

Güncel

Agos