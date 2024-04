Kadıköy’de yapılacak 24 Nisan anması yasaklandı

Yüzlerce Ermeni aydın, siyasetçi ve yazarın ölüm yolculuğuna çıkarıldığını 24 Nisan 1915’in 109. yıldönümü yaklaşırken anma toplantıları için de hazırlıklar sürüyor.24 Nisan’ı Anma Platformu ‘nun Çarşamba günü Kadıköy Süreyya Operası önünde yapmayı planladığı anma İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

Önceki yıllarda Taksim, Tünel ve Şişhane’de 24 Nisan 1915’in yıldönümünde anma etkinlikleri gerçekleştiren 24 Nisan’ı Anma Platformu 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Kadıköy Süreyya Operası önünde saat 19.00’da bir anma toplantısı gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulundu. Başvurulara önceki iki yılda Valilikçe izin verilmemişti. Valilik bu yılki anmayı da yasakladı. Platform konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacak.

İHD (İnsan Hakları Derneği) Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon da her yıl olduğu gibi Ermeni Soykırımı’nı anmak için 24 Nisan Çarşamba günü İHD”nin Taksim’deki merkezinde saat 13.00’te “Tanı, Af Dile, Tazmin et” başlıklı bir basın açıklaması yapacak.

23 Nisan Salı akşamı saat 20.00’de de Şişli’de Nostalji Kafe’de “Soykırım: Yüzleşme neden bir zorunluluktur?” başlıklı bir forum düzenlenecek. Forumu ‘Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe’ Platformu düzenliyor.

Forumun konuşmacıları Eren Keskin, Pakrat Estukyan, Tuna Emren, Dila Ak ve online bağlantı ile Taner Akçam.

Dünyanın diğer ülkelerinden bazı anma toplantıları ise şöyle:

Berlin

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 21 Nisan Cumartesi günü Berlin’de bir anma etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında, Rojava’daki devrimci Ermenileri konu alan ‘Lusine’ filminin gösterimi olacak ve ardından filmin yapımcılarıyla söyleşi yapılacak.

Etkinlikte bir de panel olacak. ‘Devam Eden Ermeni Direnişi: Artsakh, Rojava ve Diaspora’ başlıklı panele Yerazad Koalisyonu (ABD), Nubar Ozanyan Kültür Merkezi (Rojava), Nor Zartonk (Türkiye), Karena Avedissian (Ermenistan), Charjoum (Fransa), Ararat Kolektifi (Almanya) gibi kurumlardan konuşmacılar katılacak.

Tarih: 21 Nisan Cumartesi

Başlangıç saati: 13.00

Yer: Oditoryum, Café Arakil, Spor Girişimi, Hermannstr. 86, 12051 Berlin

Berlin’deki Maxim Gorki Tiyatrosu’nda 24 Nisan’daki etkinlikte Silvina Der Meguerditchian’ın ‘Thresholds and Objects That Tell Stories’ [Eşikler ve Hikâye Anlatan Nesneler] adlı filmi, gösterilecek.

Krikor Beledian’ın ‘Thresholds’ [Eşikler] romanının ilk bölümü olan ‘The Stack’i [Yığın] ana motif olarak kullanan bu film, diğer pek çok şeyin yanı sıra 20. yüzyıl fotoğrafçılığını ve onun insanın kültürel ve aile mirasındaki rolünü yansıtmayı amaçlıyor. Batı Ermenistan’ın edebi mücevherlerinden biri kabul edilen metin, fotoğraflanan görüntülerin aile tarihinin, bu durumda soykırımdan sağ kurtulan bir aileye ait olup olmadığı üzerindeki etkisini sorguluyor.

Ermenice, Türkçe ve Almanca olan ve Almanca üstyazıyla gösterilecek filmin ardından Der Meguerditchian’la soru-cevap etkinliği de olacak.

Tarih: 24 Nisan Çarşamba

Başlama saati: 18.00

Yer: Dorotheenstraße 3, 10117 Berlin

Leipzig

1915’teki soykırımda hayatını kaybedenler Leipzig’deki Nikolaikirche’de [Aziz Nikola Kilisesi] düzenlenecek ayinle anılacak. Leipzigli Ermeniler inisiyatifinin organize ettiği anma, saat 17.00’de başlayacak.

Yer: Nikolaikirche Leipzig, Nikolaikirchhof 3, Leipzig

ABD

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pasadena kentindeki Ermeni koalisyonu, 21 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın 109. yıldönümü münasebetiyle şehrin anıt kompleksi yakınında Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik 21 Nisan’da.

Agos