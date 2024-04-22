Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü 24 Nisan’da tüm ziyaretçilere açık olacak

24 Nisan’da Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün kapıları 10.00-20.00 saatleri arasında tüm ziyaretçilere açık olacak. Armenpress’in basın salonunda gerçekleştirilen toplantıda Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, bu konuda açıklamada bulunarak heyet ziyaretlerinin de beklendiğini belirtti.

Şu anda Fransız heyetlerinin ziyaretlerinin kesin olduğunu belirten Gzoyan, “24 Nisan’da müzeye giriş ücretsiz olacak, heyetle gelmiş olsun olmasın herkes ziyaret edebilir. Ziyaretçilerimizi tüm gün kabul edeceğiz.” dedi.

24 Nisan arifesinde, 23 Nisan’da Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde, “Ermeni Kadın: Soykırım Kurbanı ve Kahramanı” başlıklı geçici bir sergi açılacak. Serginin amacı Ermeni kadının Ermeni Soykırımı yıllarındaki kaderini vurgulamak ama aynı zamanda onun olağanüstü cesaretini ve dayanıklılığını da sunmaktır.

Sergi Nisan 2025 tarihine kadar açık olacak.

https://armenpress.am/tur/news/1135339.html

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi