Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Sirkeci Garı’nda Filistin protestosu: ‘Soykırım suçlusu katil Almanya’

Artı Gerçek – İsrail’in en yakın müttefiklerinden Almanya’nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Sirkeci Garı’ndaki ‘Gurbette Hasret’ sergisini ziyareti sırasında bir grup, Berlin hükümetinin Filistin politikasını protesto etti.

“Soykırım suçlusu katil Almanya” sloganı atan gruptan bazı göstericiler polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırıldı.

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Ziyaret sırasında Filistin bayrakları ve bazı dövizler taşıyan bir grup gösteriye başladı. “Soykırım suçlusu katil Almanya”, “Filistin halkı yalnız değildir”, “Katil Almanya Türkiye’den defol” gibi slogonlar atan gruba polis müdahale etti, engellemeye çalıştı.

Ablukaya alınan grup slogan atmaya devam etti. ANKA’ya bilgi veren İstanbul valiliği yetkilileri güvenlik güçlerinin protesto gösterisi sırasında ‘uzaklaştırma’ yaptığını, henüz herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirttiler.

STEİNMEİER’IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul’a geldi.

Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58’de İstanbul Havalimanı’na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Havalimanı’nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye’ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Antep ve Ankara’yı ziyaret edecek.

İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Steinmeier ilk olarak İstanbul’da Sirkeci Garı’nda Türkiyeli işçilerin Almanya’ya göçünü konu alan ‘Gurbette Hasret’ sergisini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

İmamoğlu, Steinmeier’i Sirkeci Garı’nda karşıladı. İmamoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte gardaki sergiyi gezdi.

ÜÇ GÜNLÜK PROGRAMINDA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor.

Steinmeier’in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Antep’te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya’nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier’in burada 23 Nisan kutlamalarına katılması öngörülüyor.

Steinmeier’in 24 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi’ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir’e ziyarette bulunacak, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. (AA/ANKA)

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