Van’da “2. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali” düzenlendi

İlkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz güzelliğe bürünen Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda, “2. Badem Çiçeği Festivali” düzenlendi.

Emre Ilıkan, Nevzat Umut Uzel

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı ve Van Gölü Aktivistleri Derneğinin destekleriyle düzenlenen festival, Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen bisiklet tutkunlarının Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi’ne kadar pedal çevirmesiyle başladı.

Ardından teknelerle adaya taşınan ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaştı, fotoğraf çektirdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda şiirler okundu, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyelerinden Dilruba Ercan, AA muhabirine, Akdamar Adası’nın kent için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Festivale yoğun katılımın olduğunu belirten Ercan, “Festivale destek vermek amacıyla geldik. Bisiklet turuyla başladı. Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. İlk baharda badem ağaçları çok güzel çiçek açıyor. Vatandaşlar ilgi gösterdi. Festivalin geleneksel hale getirilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Ailesiyle festivale katılan Abdullah Atilla ise Akdamar Adası’nı her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirerek, “Eşim, çocuklarım ve baldızımla buraya geldik. Eğlendik, güzel vakit geçirdik. Bu tarz etkinliklerin her zaman yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Deniz Çivi ise Akdamar Adası’na ilk defa geldiğini dile getirerek, “Sabah saatlerinde adaya ulaştık. Burası çok güzel bir yer. Herkesi buraya davet ediyorum. Muazzam bir manzarası, muhteşem bir havası var. Güzel vakit geçirdik.” dedi.

AA