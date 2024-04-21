Çocuklar 23,5 Nisan Hafıza Mekânı’nda buluştu

Deniz Kaya

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı açılışının beşinci yılına da denk gelen 20-27 Nisan haftası boyunca, Hrant Dink’in “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısındaki anlatılara farklı etkinliklerle değiniliyor. 20 Nisan’daki ilk etkinlikte çocuklar biraraya geldi.

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda 20-27 Nisan arasında sürecek etkinlikler “Anma ve Alternatif Bir Gelecek İçin 23,5 Hafıza Mekânı’nda Buluşalım” başlığını taşıyor.20 Nisan’daki ilk etkinlikte çocuklar, 23,5 Hafıza Mekanı’nda Neslihan Koyuncu Bali’nin yürüttüğü “Renkle Nefes” atölyesine katıldı.Çocuklar atölyeye 23,5 Hafıza Mekânı’nın kuruluşuna da katkıda bulunan Neslihan Bali’den “Tuz ve Işık” eserinin hikayesini dinleyerek başladı. Bu etkinlikte, mekanda ‘Tuz ve Işık’ adlı kalıcı eseri bulunan Sarkis’in sanatı ışığında birlikte üretip, 23,5’ta geleceğe iz bırakmak üzerine konuşuldu.Neslihan Bali eserin hikayesini “Modern sanatta sıkça karşımıza çıkan ‘yerleştirme’ tekniği kullanılmış. Bir tarafta kırmızı öteki tarafta mavi olması ise hayattaki zıtlıkları simgeliyor. Tavandaki led şeklinde parlayan ışık Kamp Armen Binasının bir maketi. Bu maketin kalp ritminde parlayarak bu kısmı aydınlatması ise hayatın hala devam ettiğini anlatıyor. Camla kaplı olmayan duvarda ise Agos’un arşivinin ağırlığından çatlaklar oluşmuş. Bu çatlaklar gümüş tozlarıyla Kimsugi denilen Uzak Doğu sanatı kullanılarak kapatılmış. Bunun da hayatlarımızdaki acı olaylara gönderme yaptığını söyleyebiliriz. Sarkis’in eserlerinde sık sık kitap-saatlerle karşılaşıyoruz. Bu duvarda da Hrant’ın kitap saatini görüyoruz. Aslında kitap bir mekandır ve kitaplarda hayat yaşanmaya devam eder” sözleriyle anlattı.Bali, etkinlik hakkında bilgi verirken de “Parmak izinin kişinin kendine özel ve insanlığın ilk imza atma biçimi olduğunu düşündük. Hatta günümüzde mağaralardaki ilk resimlerde bulunan parmak ve el izlerinin sanata dahil olduğu bile düşünülüyor. Bu sanata çocuklarımızı da ortak etmek istedik” dedi. Çocuklar gün içerisinde birlikte parmak izlerini bırakırken Sarkis’in Arter Müzesi’nde sergilenen eşyaları ve ilham kaynağı olan Çığlık Tablosu de sergilendi.27 Nisan’a kadar 23,5 Hafıza Mekânı’nı ziyaret eden çocuklar, isterlerse ayna üzerine parmak izlerini bırakabilecek.Diğer etkinliklere şu adresten ulaşılabilir.

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