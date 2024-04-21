Almanya’da Steinmeier’e ‘Erdoğan ile açık konuş’ çağrısı

Almanya’da CDU’lu vekil Hardt, Cumhurbaşkanı Steinmeier’a Ankara’da Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları ihlallerini açıkça dile getirme çağrısı yaptı. “Yolsuzluk, gazeteciler, Kürtlerin siyasi katılımı…”

Artı Gerçek – Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın yarın başlayacak üç günlük resmi Türkiye ziyareti öncesinde, muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik’ten (CDU) “Recep Tayyip Erdoğan’la “açıkça konuşma” çağrısı geldi. Hardt, Almanya Cumhurbaşkanı’na “Türkiye’deki siyasetin yadırgandığını” iletme çağrısı yaptı.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, AFP’ye yaptığı açıklamada Steinmeier’ın Erdoğan ile yapacağı görüşmede eleştiri gerektiren noktalarda açık konuşması gerektiğini ifade etti. Steinmeier’in eski Dışişleri Bakanı olduğuna atıfta bulunan Hardt, Steinmeier’in “artık Almanya’nın baş diplomatı” olmadığını belirterek, “Almanların büyük kısmının Türk siyasetini ve AK Parti’nin Almanya’daki tutumunu yadırgadığını ifade etmesi gerekiyor” dedi.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Türkiye’deki ciddi ihlallere dikkat çeken Hardt, “Devlette yolsuzluk yaygınlaşırken, gazeteci ve insan hakları aktivistlerine yönelik hukuki dayanağı olmayan keyfi tutuklamalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Kürtlerin siyasi katılımı ciddi bir şekilde zorlaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Hardt, Türkiye’deki muhalefetin son yapılan yerel seçimlerde elde ettiği başarının “Hükümetin iktidarda kalmak ve Türkiye’deki siyasi kültürü değiştirmek için sürekli çaba gösterdiği gerçeğini gizleyemeyeceğini” söyledi.

Steinmeier’in selefi Joachim Gauck’un 10 yıl önce yaptığı Türkiye ziyaretinde Erdoğan’a yönelik eleştirilerini hatırlatan Hardt, Steinmeier’in Gauck gibi “makamının getirdiği özgürlüğü daha fazla kullanmasını” istediğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Gauck’un 2014 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanlarında ülkedeki ihlalleri dile getirmesi, Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı.

İSTANBUL’DA İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaretine İstanbul’dan başlayacak olan Cumhurbaşkanı Steinmeier burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla da bir araya gelecek. Salı günü Gaziantep’te depremzedelere ilişkin projelerde incelemelerde bulunacak olan Steinmeier, ziyaretinin son gününde ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak. Steinmeier’in Ankara’daki temasları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Steinmeier bu ziyaret ile Türkiye ile Almanya arasında 100 yılı aşkın süredir var olan yakın bağa ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri etkileyen insani bağlantılara verdiği değeri ifade etmek istiyor.Alman siyasetçiden Steinmeier’e çağrı

TGD: TÜRKİYE KÖKENLİLERİN BAŞARILARI DAHA SIK DİLE GETİRİLMELİ

Almanya Türk Toplumu (TGD) ise Almanya’daki Türkiye kökenlilerin günlük hayattaki başarılarına daha fazla saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Steinmeier’in ziyareti öncesinde AFP’ye açıklamalarda bulunan TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu “Alman tarihinin bu kısmı genellikle Alman bilincinde pek sık yer almıyor. Siyasetçiler Alman gerçeğinin bu kısmını daha sık dile getirebilirler” şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde Türk göçmenlerin yaşam hikayelerini öne çıkarmak istemesini ise memnuniyetle karşıladı. Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığını hatırlatan Sofuoğlu, “Günümüzde göçten söz edildiğinde, sanki Almanya’ya daha önce hiç göç olmamış gibi sadece negatif bağlamda konuşuluyor” eleştirisini getirdi. Almanya’nın göç konusunda “olumlu bir bilanço” çıkartabileceğini ifade eden Sofuoğlu, ancak bunun okuldaki derslerde veya medyada pek yer bulamadığını kaydetti. (Kaynak)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İmamoğlu ile de görüşecek

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