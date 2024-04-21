1915’te hayatını kaybedenler için Patrikhane’den ayin

Türkiye Ermenileri Patrikliği 24 Nisan 1915 sonrasında sürgün sırasında inançları nedeniyle ölen ve aziz ilan edilenler için bir anma ayini düzenleyecek.

Ayin 24 Nisan Çarşamba günü Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde olacak ve ayine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan başkanlık edecek.

Tören 09.00’da başlayacak, ayinin başlangıç saati ise 10.30.

2015’te Tüm Ermeniler Katolikosluğu’nun 1915 kurbanlarını Aziz ilan etmesinin ardından, 24 Nisan’da Kumkapı Meryemana Patriklik Kilisesi’nde bir ayin düzenlenmiş o dönem ayine Türkiye Cumhuriyeti adına AB Bakanı Bekir Bozdağ katılmıştı.

Agos