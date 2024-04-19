‘Uzun zamandır beklenen tarihi olay’: Ermenistan 4 sınır köyünü Azerbaycan’a iade edecek

Artı Gerçek – Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan ile sınırları belirleme ve barış anlaşması imzalama çabaları çerçevesinde, Erivan’ın dört sınır köyünü Azerbaycan’a iade etmeyi kabul ettiği açıklandı.

İlk açıklamayı Azerbaycan tarafı yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, X’teki paylaşımında 1990’ların başından beri Ermenistan’ın elinde olan dört köyün iadesinin “uzun zamandır beklenen tarihi bir olay” olduğunu söyledi.

Açıklama, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının iki ülke sınırındaki 8. toplantısının ardından geldi.

Azerbaycan’ın duyurduğu mutabakata göre Azerbaycan’ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek. Hat, Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Bu, Ermenistan’ın 1. Karabağ Savaşı’nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan’a iade edeceği anlamına geliyor.

15 MAYIS’A KADAR İMZALANACAK

Bölgedeki sınır hattının koordinatları, zemindeki jeodezik ölçümler dikkate alınarak hazırlanacak, protokol haline getirilecek ve 15 Mayıs’a kadar imzalanacak.

MUTABAKATA VARILAN DİĞER KONULAR

Taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağının 1 Temmuz 2024’e kadar hazır hale getirilmesi, sınır belirleme sürecini 1991’de imzalanan Almatı Bildirgesi temelinde hayata geçirme, anklav ve eksklavlar dahil sınırın diğer tüm kısımlarında sınır belirleme sürecine devam edilmesi konularında da uzlaştı.

BAKÜ’YE GÖRE BARIŞ ANLAŞMASININ GEREKLİ ÖNKOŞULU

Azerbaycan’daki İlham Aliyev yönetimi, köylerin iadesinin, geçmişte Sovyetler Birliği çatısı altında birlikte yaşamış iki ülke arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden çatışmayı sona erdirecek barış anlaşmasının gerekli bir önkoşulu olduğunu söylüyor.

Aralarındaki iki büyük savaşın ardından, eylül ayında Azerbaycan kuvvetleri, etnik Ermenilerin 1990’ların ortasından beri fiili bağımsızlığa sahip olduğu Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için yıldırım saldırısı düzenledi. O zamandan beri ivme dramatik şekilde Bakü lehine değişti. (AA, Reuters, Dış Haberler)

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