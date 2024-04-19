ABD’den Azerbaycan’a yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, Azerbaycan medyasının 5 Nisan’da Brüksel’de düzenlenen Ermenistan-AB-ABD konferansı çerçevesinde askeri nitelikte bir belgenin imzalandığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

ABD Dışişleri’nin açıklamasında “Bu belge tamamen yanlış bilgidir. Güvenlik konuları gündemde değildi” dendi.

Açıklamada “Demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi alanlar da dahil olmak üzere Ermenistan’ın devam eden reformlarını desteklemeye çalışılırken, yalnızca Ermenistan’ın ekonomik dayanıklılığına odaklanıldı” dendi.

Zirve Rusya, Azerbaycan ve Türkiye tarafında rahatsızlık yaratmıştı.

Agos