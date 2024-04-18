Zaharova: Dağlık Karabağ Ermenileri anavatanlarına dönme imkanına sahip olmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, verdiği brifingte “Karabağ (Dağlık Karabağ, Artsakh -ed.) Ermenilerinin hakları ve güvenlikleri sağlanmak şartıyla evlerine dönme imkânına sahip olmaları gerekmektedir.” dile getirdi.

Sözcü, “Karabağ topraklarını terk eden Ermeni nüfusuna gelince, sizin de fark ettiğiniz gibi, Azerbaycan makamları özel bir yeniden entegrasyon programı benimsemiştir. Rusya’nın bu adıma sıcak baktığı ve desteklediği defalarca vurgulandı. Karabağ Ermenileri bölgeye dönme fırsatına sahip olmalı, haklarını ve tabii ki güvenliklerini tam olarak sağlamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın da bu süreci mümkün olan her şekilde desteklemeye hazır olduğunu ileri süren Zaharova, bu konunın 80’lerin sonu ve 90’ların başında Ermenistan ve Azerbaycan’ı terk eden Azerbaycanlıların ve Ermenilerin geri dönüşü meselesinden ayırması gerektiğini belirtti.

“Bu kategorideki vatandaşların olası geri dönüş koşullarını yaratmak için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde kapsamlı bir normalleşmeye ihtiyacımız var, barış anlaşmasının imzalanması ve ulaşım bağlantılarının açılması da dahil olmak üzere ülkeler arasında bir güven ortamının yaratılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI