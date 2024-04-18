TBMM Başkanvekili Bozdağ: İsrail’in sürdürdüğü soykırımın durdurulması için seferber olmak durumundayız

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail’in sürdürdüğü soykırımın, vahşetin ve zulmün durdurulması için seferber olunması gerektiğini belirtti.

Kemal Karadağ

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi ile Meclis’te bir araya geldi.

Görüşme öncesinde yaptığı konuşmada Bozdağ, iki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bölgede zorlu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bozdağ, İsrail’in Gazze’de soykırım gerçekleştirdiğini belirtti.

Bekir Bozdağ, İsrail’e destek veren ve yaşananlara sessiz kalan ülkelerin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

“İsrail’in sürdürdüğü soykırımın, vahşetin ve zulmün durdurulması için seferber olmak durumundayız. Türkiye olarak bu seferberliğin içerisinde yer almak ve bunun gerekenlerini yapmak için elimizden geleni yapma çabası içerisindeyiz. İslam aleminin bu konuda eş güdüm içerisinde çabalarını, hedeflerini, çalışmalarını birleştirerek birlik içinde hareket etme zorunluluğu bir kez daha ortadadır. Gazze’de en büyük öncelik, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi, gerekli tüm insani yardımın kesintisiz ve engelsiz şekilde Gazze’ye ulaşmasının acilen sağlanmasıdır. Netanyahu’nun, Hamas’ı yok etme iddiası adı altında Gazze’de tek bir Filistinliyi, Gazzeliyi, Müslüman kardeşimizi sağ bırakmama, bölgeyi insansızlaştırma ve orayı işgal ederek İsrail devletine katma konusunda yaptığı çalışmaların çok net bir etnik ve coğrafi temizlik olduğu ortadadır.”

“Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm kutsal mekanlarımızın korunması elzemdir”

İsrail’in insanlık ve soykırım suçunu işlediğini ifade eden Bozdağ, uluslararası örgütlerin bu konuda acziyet ortaya koyduğunu vurguladı.

Bölgede iki devletli çözüm gerektiğinin altını çizen Bozdağ, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine son verilmesinin ve Yahudi işgalcilerin zorla aldıkları toprakların Filistinli sahiplerine devredilmesinin barış için zaruri olduğunu dile getirdi. Bekir Bozdağ, “Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm kutsal mekanlarımızın korunması da elzemdir.” dedi.

Türkiye ve Irak’ın ilişkilerini geliştirmesinin önem arz ettiğini söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önümüzdeki günlerde Irak’a gerçekleştirecekleri ziyaret, Irak’a verdiğimiz desteğin ve ilişkilere verdiğimiz önemin önemli bir göstergesidir. Bu ziyaretin ilişkilerimizin birçok alanda derinleşmesine, geliştirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Hiç şüphe yok ki ilişkilerin zemininin kuvvetlendirilmesi önem arz ediyor, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ziyaretinin bu konuda da önemli fırsat oluşturduğuna inanıyoruz.”

Bozdağ, terörle mücadele konusunda gerekeni birlikte yapmanın iki ülkenin yararına olduğunu, bu konudaki yakın işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Mendelavi de Türkiye’nin “ortak bir ülke” olduğunu belirtti. Türkiye ile ilişkileri önemsediklerini ifade eden Mendelavi, Bozdağ’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

AA