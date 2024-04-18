‘Soykırım kurbanlarının tam listesinin çıkarılması’ önerisi, Ermenistan’ı karıştırdı

İktidar milletvekili Koçaryan, 1915’in tüm kurbanlarının listesinin çıkarılmasını önererek “1.5 milyondan fazla da az da olabilir” dedi. Muhalefet, “Paşinyan’ın Türkiye’nin talimatıyla Ermeni Soykırımı’nı unutturmaya çalıştığı” tepkisini gösterdi.

Artı Gerçek – Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın 1915’e ilişkin “Büyük Felaket” (Meds Yeghern) ifadesini kullandığı için “Ermeni Soykırımı’nı inkâr etmekle” itham edilmesiyle başlayan tartışmaya bir yenisi eklendi. Türkiye ile normalleşme, Azerbaycan ile barış anlaşması peşindeki Paşinyan’a çok yakın bir siyasi olan Andranik Koçaryan, 1915’te ölen Ermenilerin isimlerinin belirlenmesini önerdi.

Ermenistan Meclisi Savunma ve Güvenlik Konuları Daimi Komitesi Başkanı ve iktidardaki Sivil Sözleşme partisinin milletvekili Koçaryan, “anne ve baba tarafından atalarının Soykırım kurbanı olduğunu” söyledi.

“Tüm kurbanların bir listesine sahip olmalısınız. Bu, alışılageldiği gibi 1.5 milyondan fazla veya daha az olabilir” diyen Koçaryan, “1.5 milyon muydu, 2 milyon muydu, yoksa daha az mıydı? Bu, net olarak belirlenmeli. Bu çok önemli bir çalışma” ifadelerini kullandı.

Yahudilerin bunu başardığını, Ermenistan’ın da aynısını yapması gerektiğini belirten Koçaryan, “Bağımsızlığın ilanından önce Ermeni Kilisesi, Ermeni siyasi partileri ve diaspora yapıları bu konuyla uğraşmalıydı. Bütün şehitlerin adları ve soyadları Yerevan Soykırım Müze-Enstitüsü’nün bilgisine sunulmalı” diye devam etti.

Artık boşluğun doldurulmasının Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi açısından da önem taşıdığına dikkat çeken iktidar partisinin önde gelen ismi, “aksi takdirde Türkiye’nin Ermeni Soykırımı’nın olmadığını iddia etmeye devam edeceğini” dile getirdi.

Koçaryan’ın Paşinyan’ı savunurken “Büyük Felaket ile Soykırım kelimeleri arasında fark olmadığını” söylemesinde olduğu gibi bu sözleri de tartışma yarattı.

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Şarmazanov, Paşinyan’ın, “belirli bir amaç doğrultusunda Ermeni Soykırımı’nı unutturmaya çalıştığını” iddia etti.

Şarmazanov, “Belki de Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan’dan 24 Nisan’ın unutturulmasıyönünde yeni bir talimat almıştır. 24 Nisan yaklaşıyor, Paşinyan, 24 Nisan trajedisini, Ermeni Soykırımı’nı, Büyük Felaket’i tarihe bırakmaya çalışıyor” dedi.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Lusine Haroyan da “iktidarın bu girişimle Soykırım’ın inkarına doğru yöneldiği” görüşünü paylaştı.

Tarihçi Haçatur Stepanyan, “Ermeniler için tartışma konusu olmayacak savları şüpheye düşüren” iktidarın bu girişiminin şimdiye kadar Ermenilerce verilen konferansları, yazılan kitaplar ve doktora tezlerini boşa çıkaracağını” savundu.

Tarihçi Doç. Dr. Mikayel Martirosyan ve tarih çalışmaları da yapan Gümrü Devlet Pedagoji Enstitüsü öğretim üyesi Gagik Hambaryan da “Paşinyan’ın Türkiye’nin talimatıyla tarihi değiştirmeye ve soykırımı inkar etmeye çalıştığı” iddiasında bulundu.

Yerevan Soykırım Müze-Enstitüsü’nün eski yetkilisi Suren Manukyan, “liste çıkarılması fikrinin 1960’lardan bu yana Türkiye’nin gündemindeki tezlerden biri olduğunu” söyledi.

Tartışmaya katılan Ermeni diasporasından bazı isimler, “Paşinyan’ın 1915 olaylarının soykırım ve kurban sayısının 1.5 milyon olduğuna inanmadığı” iddialarını dile getirdi.

Paşinyan hükümetinin ülkeye giriş yasağı koyduğu Ermenistan Devrimci Federasyonu Partisi üyesi, Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanı Murad Papazyan, isim listesi hazırlamanın “Ermenilere diz çöktürmeyi amaçladığını” öne sürdü. Analist Hakob Badalyan, iktidarın çağrısını “Türkiye için mükemmel ve hızla gelişen bir sav” diye niteledi.

Artı Gerçek