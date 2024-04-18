Rusya barış gücü askerlerini Dağlık Karabağ’dan çekmeye başladı

By Euronews & AP

Geçen yıl yaşanan kısa süreli bir çatışmanın ardından bölge artık tamamen Azerbaycan’ın kontrolü altında.

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Azeri ve Rus yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Rus güçleri, 2020’de sona eren savaştan bu yana barış gücü olarak bulundukları Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinden çekiliyor.

Azerbaycan haber ajansı APA salı günü geç saatlerde Rus barış gücü askerlerinin çekilmeye başladığını ve ilk personel ve teçhizatın birkaç gün önce Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesindeki bir manastırdan gittiklerini bildirdi.

Azerbaycan medyasında Rusya’nın Dağlık Karabağ ve civarındaki bölgelerden çekilmesine ilişkin haberlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ayrıntıya girmeden “Evet, gerçekten de öyle.” demekle yetindi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Başkanı Hikmet Hacıyev de, iki ülke arasındaki anlaşmayı doğruladı, ancak güçlerin neden geri çekildiğini belirtmedi. Hacıyev ülkesinin geçen yıl bölgenin kontrolünü tamamen ele geçirmesinden sonra Rus askeri varlığını gereksiz gördüğünü sözlerine ekledi.

2 bin barış gücü askeri

Dağlık Karabağ bölgesi, 2020’de Azerbaycan’ın bölgenin bir bölümünün kontrolünü yeniden ele geçirmesiyle sonuçlanan savaşa kadar etnik Ermenilerin kontrolündeydi.

Savaş, Dağlık Karabağ’ın hala Ermenilerin elinde bulunan bölgelerine yaklaşık 2 bin barış gücü askerinin yerleştirilmesini de içeren Rusya’nın arabuluculuğundaki bir ateşkesle sona erdi.

Bu güçlerin görevleri arasında Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek yolda serbest geçişi sağlamak da bulunuyordu.

Ancak Azerbaycan, Ermenistan’ın silah sevkiyatı ve maden kaçakçılığı için kullandığını iddia ettiği Laçin Koridoru’nu 2022’nin sonlarında kapatmaya başladı. Rus güçleri bu duruma müdahale etmedi.

Abluka nedeniyle Karabağ’da aylarca süren gıda ve ilaç sıkıntısının ardından Azerbaycan, Eylül 2023’te Karabağ’ın Ermeni yetkililerini Rus aracıların arabuluculuğunda bir gün süren müzakerelerin ardından teslim olmaya zorlayan bir saldırısı başlattı.

Bölgede yaşayan 50 bin civarındaki etnik Ermeni nüfusunun neredeyse tamamı sonraki günlerde bölgeyi terk etti.

Euronews