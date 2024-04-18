Rina Onur Şirinoğlu ile Spyke Games ve oyun odağında yapay zekayı konuştuk

Tuğçe İçözü

Spyke Games kurucu ortağı ve CEO’su Rina Onur Şirinoğlu ile Spyke Games ve yapay zeka odağında bir röportaj gerçekleştirdik.

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Spyke Games kurucu ortağı ve CEO’su Rina Onur Şirinoğlu ile Spyke Games ve yapay zeka odağında bir röportaj gerçekleştirdik. Mobil oyun şirketi Spyke Games yaklaşık 4 yıl önce eski Peak Games ve Zynga temelli bir ekip tarafından hayata geçirildi. Şu an yaklaşık 70 kişilik bir ekiple faaliyetlerini sürdüren Spyke Games, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birini daha yaratmayı hedefliyor.

Röportaj esnasında Rina Onur Şirinoğlu, teknolojinin şirketin mihenk taşı olduğunu belirtirken, diğer ekiplerin yanı sıra teknoloji ekibini büyütmeye odaklandıklarını ifade etti. Bu bağlamda şirketin, her türlü teknolojinin ilk inceleyeni olduğunu sözlerine ekledi.

Üretimsel yapay zeka şirketlerini ve ürünlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Şirinoğlu, bu servislerin ne gibi etkileri olabileceğini analiz ettiklerini vurguladı. Rina Onur Şirinoğlu’nun aktardıklarına göre; şirket, uygun bulduğu takdirde teknolojiyi kendi ürünlerine ve işleyişine katmaya çalışıyor.

Ayrıca mobil oyun geliştirme süreçlerinde kullanılan donanım ve teknolojilerden söz eden Rina Onur Şirinoğlu, M1 çiplerden mühendislerin kullandığı donanımlara kadar Apple ürünlerinden yararlandıklarını dile getirdi.

Spyke Games’te yapay zekanın oyun geliştirme süreçlerinde nasıl kullanıldığını detaylandıran Rina Onur Şirinoğlu, oyunların son kullanıcıya dokunduğu tarafta yapay zekayı kullanmak yerine beyin fırtınası süreçlerinde üretimsel yapay zekadan faydalandıklarını ifade etti. Bu bağlamda Şirinoğlu, yapay zekanın son kullanıcıya dokunamasa bile Spyke Games’in karar verme süreçlerini hızlandırdığını açıkladı. Şirinoğlu’nun aktardıklarına göre; 1 hafta alabilecek bir karar verme sürecinin saatler içinde tamamlandığını söyleyebiliriz.

Röportajda oyun sektöründeki rekabet dinamiklerini paylaşan Rina Onur Şirinoğlu bu konuda şöyle konuştu:

Bu kadar rekabetin arttığı bir ortamda sadece iyi oyun yapmak yetmiyor, doğru kullanıcıyı, doğru bir şekilde oyununa getirebilmek, getirdikten sonra tutabilmek ve onu gelir elde edebildiğin bir şekle sokabilmek çok önemli. Bunları yapan oyun şirketleri kazanıyor diyebiliriz.

Kullanıcı kazanımı ve tekrarlanan gelir için izledikleri stratejileri aktaran Rina Onur Şirinoğlu, Tile Busters özelinde gelirlerinin büyük çoğunluğunu ABD veApp Store üzerinden elde ettiklerini açıkladı. Başarılı oyun uygulamaları geliştirmede ekibin önemine dikkat çeken Şirinoğlu, oyunun sürekli yaşayan bir ürün olduğunu vurguladı.

Rina Onur Şirinoğlu ile gerçekleştirdiğimiz röportajda Spyke Games, yapay zeka, oyun sektöründe rekabet ve geliştirme süreçleriyle ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. İyi seyirler.

https://webrazzi.com/2024/04/18/rina-onur-sirinoglu-ile-spyke-games-ve-yapay-zekayi-konustuk/?utm_content=buffer36874&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer