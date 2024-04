G. Kaliforniya Üniversitesi, ‘Filistinliler dahil tüm insanların hakkını savunan’ birincisinin mezuniyet konuşmasını iptal etti

ABD’de ‘ifade özgürlüğünün kaleleri’, Filistin haklarının savunulmasının bastırılmasına yenik düşüyor. USC, ‘Soykırıma Karşı Direniş’ eğitimi verdiği okul birincisinin mezuniyet konuşmasını, Siyonist lobinin aleyhte kampanyası karşısında iptal etti.

Artı Gerçek – Batı’da İsrail-Filistin meselesiyle ilgili tartışma yürütme ya da Filistin’in sesini duyurma çabalarının bastırılması furyası, ABD’de özellikle üniversiteleri vurdu. Gazze Savaşı’nı protesto eden öğrencilerin soruşturma, uzaklaştırma, hatta gözaltıyla karşılaştığı, protestoya izin veren rektörlerin görevlerinden olduğu Amerikan üniversitelerinde çıta daha da yükseldi. Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde (University of Southern California/USC), okul birincisi öğrencinin diploma töreninde konuşma yapması, İsrail ve Siyonizm yanlısı grupların aleyhte kampanyası sonucu iptal edildi.

USC’YE GÖRE MESELE, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL, GÜVENLİK

USC, 2024 Okul Birincisi Asna Tabassum’un mezuniyet konuşmasını iptal kararına gelen tepkileri “güvenlik” bahanesiyle savuşturmaya çalıştı. Üniversitenin açıklamasında “Buradaki mesele, ifade özgürlüğü değil, kampüs güvenliği ve emniyetinin en iyi şekilde nasıl korunacağı” denildi.

ANA DALI BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ, YAN DALI SOYKIRIMA DİRENİŞ

USC’nin web sitesine göre Asna Tabassum, biyomedikal mühendisliği alanında uzmanlığa ve “soykırım girişiminin nedenleri, sonuçları ve temsillerinin yanısıra soykırıma yönelik kitlesel şiddete karşı direnişi” araştıran disiplinlerarası bir dizi ders olan “Soykırıma Karşı Direniş” alanında yan dal derecesine sahip.

SİYONİZM ELEŞTİRİSİNE BAĞLANTI VERMİŞ

Asna Tabassum karşıtı kampanya yürütenler, 22 yaşındaki öğrencinin “sosyal medyada Yahudi karşıtı ve Siyonist karşıtı söylemi teşvik eden gönderiler paylaştığını, herkese açık Instagram profilinde Siyonizm’den ‘ırkçı yerleşimci-sömürge ideolojisi’ olarak söz eden bir web sitesine bağlantı verdiğini” söyledi.

‘TÜM İNSANLAR İÇİN İNSAN HAKLARINA BAĞLIYIM’

Açıklama yayımlayan ve medyaya demeç veren Filistin yanlısı Müslüman öğrenci ise “bağlantının yıllar öncesine ait olduğunu, sosyal medya hesaplarını her zaman gizli tuttuğunu” belirtti.

Asna Tabassum, “Instagram hesabıma koyduğum bağlantı için özür dilemiyorum. İnsan haklarına bağlı olduğumu söylüyorum. Ve tüm insanlar için insan haklarına bağlıyım” diyerek ekledi:

“Bana karşı yürütülen kampanyaların çoğunda Yahudilerin hayatına değer vermediğim iddia ediliyor. Bu kesinlikle doğru değil.”

‘HERKES İÇİN İNSAN HAKLARINA TAVİZSİZ İNANCIM NEDENİYLE’

İki hafta önce mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere seçildiğinde onur duyduğunu, “umut” üzerine “temel mesaj” paylaşmayı planladığını, ancak birkaç gün sonra iptal edildiğini anlatan Asna Tabassum, “herkes için insan haklarına olan tavizsiz inancı” nedeniyle “Müslüman ve Filistin karşıtlarının ırkçı nefret kampanyasına” maruz kaldığını dile getirdi.

‘ÜNİVERSİTEM BENİ DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI’

Dünya hakkındaki görüşlerinin “Soykırıma Karşı Direniş” yan dalı dahil olmak üzere USC’de aldığı eğitimden öğrendikleriyle şekillendiğini vurgulayan Tabassum, şu sitemlerde bulundu:

“USC’nin ‘güvenliği’ gerekçe göstererek mezuniyet töreni konuşmamı iptal etmesi şoke edici. Üniversitenin sesimi susturmayı amaçlayan bir nefret kampanyasına yenik düşmesi beni derinden hayal kırıklığına uğrattı. 4 yıldır evim olan üniversitemin beni terk etmesine şaşırdım.”

‘KAMPÜS VE ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİNİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ’

Dekan Andrew Guzman ise iptal kararını Tabassum’la ilgili sosyal medya tartışmalarının “endişe verici bir boyuta ulaşması ve güvenlikle ilgili önemli riskler yaratma noktasına kadar tırmanmasıyla” gerekçelendirdi.

Guzman, açıklamasında şöyle dedi:

“Bu, hayal kırıklığı yaratsa da, gelenek yerini güvenliğe bırakmalı. Kampüsümüzün ve öğrencilerimizin güvenliğini korumak için gerekli bu karar aynı zamanda üniversitelerin öğrencileri korumak ve kampüs topluluğunu güvende tutmak için harekete geçmesi yönündeki federal düzenleyicilerin beklentileri dahil olmak üzere temel yasal yükümlülükle de tutarlı.”

Okulun kararının “ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi olmadığını” iddia eden Guzman, “Mezuniyet töreni konuşmasında ifade özgürlüğü yetkisi diye bir şey yoktur. Buradaki mesele, kampüs güvenliğinin ve emniyetinin en iyi şekilde nasıl korunacağıdır. Nokta” savunmasını yaptı.

‘GİDİŞATTAN HERKES KENDİ SONUCUNU ÇIKARSIN’

Tabassum, “herhangi bir fiziksel tehdit almadığını, ancak internette gördüğü nefret miktarını küçümsemeyeceğini” söyledi. Bununla birlikte üniversitenin kendisine “herhangi bir güvenlik endişesi veya bununla ilgili herhangi bir kanıt” sunmadığını belirtti.

Okul birincisi “Olayların gelişimini takip eden herkesin kendi sonucunu çıkarabileceğini” vurgulayarak “Nasıl göründüğüme bakıyorum, ben kimim. Savunduğum şeyi savunuyorum” dedi.

‘SONUÇTA KONUŞMA BASTIRILMIŞTIR’

Dekanın açıklamasına katılmadığını söyleyen Tabassum, “Bu ifadedir, akademik söylemdir. Ve pek çok yönden bastırılan şey konuşmadır” vurgusunu yaptı.

MÜSLÜMAN ÖRGÜT: O ZAMAN GÜVENLİ ORTAM SAĞLANSIN

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Los Angeles şubesi (CAIR-LA) de USC’ye “korkakça kararını” geri alması çağrısında bulundu. CAIR-LA Direktörü Hussam Ayloush, “USC, korkakça kararını ‘güvenlik’ konusunda samimiyetsiz bir kaygının arkasına gizleyemez. Üniversite, birincisinin konuşmasını iptal etmek gibi benzeri görülmemiş bir adım atmak yerine, mezuniyet töreni için güvenli bir ortam sağlamalı” eleştirisini dile getirdi.

‘İSLAMOFOBİ İLE IRKÇILIĞIN ÖRTÜLÜ TEZAHÜRÜ’

USC’nin öğrencisinin yanında durması gerektiğine dikkat çeken Ayloush, “Asna’ya yönelik sahtekar ve karalayıcı saldırılar, ABD çapında insan hakları ve Filistin için konuşan üniversite öğrencilerine karşı silah haline getirilen İslamofobi ile Filistin karşıtı ırkçılığın örtülü tezahürlerinden başka bir şey değil” dedi. (AA, CBSNews, Dış Haberler)

