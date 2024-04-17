Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’dan çekilmeye başladı – DW – 17.04.2024

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Rus güçlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmeye başladığını doğruladı.

Azerbaycan’da hükümete yakın medya kuruluşları, Rus birliklerinin 2020 yılında Ermenistan’la varılan ateşkes çerçevesinde bölgede konuşlandırılan Rus barış gücü askerlerinin çekildiğini yazmıştı. Haberlerde Rus bayrakları taşıyan zırhlı araçların bölgeden ayrıldığını gösteren video ve fotoğraflar paylaşılmıştı. Kremlin sözcüsü Peskov bugün konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta haberlerin doğru olduğunu belirtti. Peskov çekilmenin detaylarıyla ilgili ise bilgi vermedi.

Azeri basınında yer alan haberlere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Rus barış gücü askerlerinin çekilmesi kararının Bakü ile Moskova arasında “en üst düzeyde” yapılan görüşmeler sonucunda alındığını söyledi. Hacıyev, “Süreç çoktan başladı. Azerbaycan ve Rusya savunma bakanları ortak kararın yerine getirilmesi için gereken adımları hayata geçiriyorlar” dedi.

Dağlık Karabağ’ı terk eden Ermeniler Fotoğraf: SIRANUSH ADAMYAN/AFP/Getty Images

Ne olmuştu?

1994 yılından beri Ermenistan ordusu tarafından desteklenen Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunan Dağlık Karabağ’a Azerbaycan ordusu 2020 yılında askeri harekat başlattı. Azerbaycan, yaklaşık 6 hafta süren savaşın sonunda Dağlık Karabağ’ın önemli kısımlarını geri almayı başardı. Savaş 10 Kasım 2020 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan ateşkesle sona erdi. Ateşkes çerçevesinde, Karabağ’ın halen Ermenilerin elinde bulunan bölgelerine yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri konuşlandırıldı.

Rus barış güçlerinin görevleri arasında Karabağ ile Ermenistan arasında geçişi sağlayan Laçin koridorunun güvenliğini sağlamak da bulunuyordu. Azerbaycan, Ermenilerin bu koridoru silah sevkiyatı ve maden kaçakçılığı için kullandığı suçlamasında bulunuyordu. Çevre protestosu şeklinde 2022’den itibaren bu yol bloke edildi. Rus güçleri ise buna müdahale etmedi. Blokaj nedeniyle bölgede gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Azerbaycan güçlerinin 19 Eylül 2023’te bir gün süren taarruzu sonunda bölgedeki ayrılıkçı yönetim pes etmek zorunda kaldı. Dağlık Karabağ’ın tamamı Azerbaycan’ın kontrolüne geçerken uluslararası alanda tanınmayan Dağlık Karabağ (Artsakh) Cumhuriyetinin varlığı sona erdi ve “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Ordusu” lağvedildi. Dağlık Karabağ’da yaşayan yaklaşık 100 bin Ermeni bölgeyi terk ederek Ermenistan’a sığındı.

DW, AFP, AP / EC, BK

Deutsche Welle