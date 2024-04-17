Fransa, Azerbaycan’ı ilişkilere “zarar” vermekle suçladı; Bakü Büyükelçisi’ni Paris’e çağırdı

T24 Dış Haberler

Fransa, Azerbaycan yönetimini ikili ilişkilere zarar vermekle suçlayarak Bakü Büyükelçisi’ni istişareler için Paris’e çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te Büyükelçi Anne Boillon’la görüştü. Açıklamada Azerbaycan, “son aylarda iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verecek adımlar atmakla” suçlandı.

France24’ün aktardığına göre Boillon’la görüşmesinde Macron, “Azerbaycan’ın attığı adımlardan üzüntü duyduğunu ve Bakü’nün niyetini açıkça dile getirmesi gerektiğini” ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Fransa, Azerbaycan ile Ermenistan arasında iki ülkenin de toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka saygılı şekilde normalleşmeye bir kez daha desteğini dile getirir” denildi.

Ermenistan’ın geleneksel müttefiklerinden olan Fransa’nın Azerbaycan’la ilişkileri uzun süredir Dağlık Karabağ başlığı nedeniyle gergin seyrediyordu. 2023’teki operasyonla Azerbaycan’ın bölgenin tamamında kontrolü sağlamasından sonra Macron, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in Ermenistan topraklarında da gözü olduğunu düşündüğüne işaret eden açıklamalar yapmıştı.

T24