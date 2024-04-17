Cumhurbaşkanı Esad, Kurtuluş Günü’nün 78. Yıldönümü Münasebetiyle Arap Ve Yabancı Liderler İle Devlet Başkanlarından Tebrik Telgrafları Aldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM (SANA) – Kurtuluş Günü’nün yetmiş sekizinci yıldönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, kardeş Arap ve dost yabancı ülkelerin liderlerinden ve başkanlarından, Suriyelilere daha fazla istikrar ve ilerleme için en içten tebriklerini ve dileklerini ilettikleri ve ülkeleri ile Suriye arasındaki mevcut işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaya devam etme kararlılıklarını vurguladıkları tebrik telegrafları aldı.

Cumhurbaşkanı Esad, Rusya Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, İki Kutsal Caminin Sorumlusu Suudi Arabistan Kralı Kral Selman bin Abdülaziz Al Saud, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Umman Sultanlığı Sultanı Sultan Heysem bin Tarık, Mısır Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Haşimi Krallığı Kralı Kral II. Abdullah bin El Hüseyin, Vatikan’ın Papası Papa Francis, Hindistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Kore Demokratik Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong-won, Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Myanmar Birliği Devlet İdare Konseyi Başkanı, Başbakanı General Min Aung Hlaing, Paraguay Cumhuriyeti Başkanı Santia Peña, Nikaragua Cumhuriyeti Devlet Başkanı Daniel Ortega, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Başkan adayı Vu Thi An Xuan, Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Vuld El Şeyih El Gaznavi ve Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden telgraflar aldı.

Cumhurbaşkanı Esad ayrıca, Suudi Veliaht Prensi ve Başbakan Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai Hükümdarı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, BAE Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mareşal Mehdi El Meşat ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan tebrik telgrafları aldı.

SANA