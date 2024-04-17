ABD makamları: Fresno Ermeni Mezarlığı’ndaki yangın nefret suçu değil

ABD’de Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Frresno’daki Ermeni Mezarlığı’nda kundaklama sonucu yangın çıkmıştı. ABD’deki FOX26 kanalının haberine göre, Fresno Ararat Ermeni Mezarlığı’nda ciddi hasara yol açan yangının nefret suçu olmadığı belirlendi.

Fresno İtfaiye Teşkilatı’na göre, mezarlığın açıkça işaretlenmiş Ermeni bölümünde çok sayıda ağacın yandığı yönündeki raporlar üzerine itfaiye ekipleri 14 Nisan Pazar günü olaya müdahale etti. Ermeni toplumunda yangının bir nefret suçundan kaynaklandığı kanaati oluştu.

Habere göre yapılan soruşturmanın ardından itfaiye ekipleri, yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını ancak diğer mezarlıklar ve mülklerin de hedef alınması nedeniyle yangının nefretle bağlantılı görünmediğini tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve birçok mezarlıkta meydana gelen yangınlara dayanarak, bu yangınların hedefli bir saldırı olmadığı ifade edildi.

Mezarlık müdürü Sherry Manning-Cartright olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada “Bu olay mezarlık yönetimi, Ermeni topluluğu, çalışanlarım ve beni çok endişelendiriyor. Misyonumuz, burada gömülü insanların anılarını koruyarak, Ermeni ailelere şefkatle hizmet etmektir. Konsey, çalışanlarım ve ben bu misyona çok ciddi bir şekilde bağlıyız” demişti.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos