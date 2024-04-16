‘Sepetteki Diyalog’ yeniden izleyiciyle buluşuyor

Gazeteci Varduhi Balyan’ın ilk belgesel çalışması olan ‘Dialogue in a Basket’, Tütün Deposu’nda izleyiciyle buluşacak.

18 Nisan Perşembe akşamı saat 18.00’deki gösterimin ardından yönetmenle söyleşi de olacak.Film, pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının başladığı dönemde, Balyan’la, üst kattaki komşusu Fatma Teyze arasında gelişen iletişimi anlatıyor.Varduhi Balyan’ın, Gürcistan merkezli bir kültürel üretim platformu olan Chai Khana’nın çağrısı üzerine çektiği ‘Sepetteki Diyalog’, ilk gösterimini Directed by Women – Turkey Festivali kapsamında Eylül 2021’de, Yeldeğirmeni Sanat’ta yapmıştı.

Film hakkındaTürkiye’de COVID-19 salgınının ilk aylarında sokağa çıkma yasaklarıyla, herkes evine hapsoldu. Belirsizlik ve korkunun hâkim olduğu bu kapanma, İstanbul’un Kurtuluş semtinde yaşayan yönetmen ile, üst kat komşusu Fatma Hanım arasında beklenmedik bir diyalog gelişmesine vesile oldu. Fatma Teyze’nin gün içinde çeşitli amaçlarla sık sık aşağı sarkıttığı sepet, birbirini yakından tanımayan iki kadın arasında bir köprü oluşturdu. Sepet, bir süre sonra, iki komşunun birbirinin hikâyesini takip etmek üzere kullandığı kamerayı da taşımaya başladı. Sepetteki Diyalog, kahve eşliğinde balkondan balkona sohbetlerle gelişen bir yakınlığı takip ediyor. El değiştiren kamera, geçmişleri ve hikâyeleri birbirinden tamamen farklı iki kişi arasında filizlenen diyaloğu, titrek ve yamuk açılardan kaydediyor.

Agos