Görüntüler ortaya çıktı! Kilise saldırısı canlı yayında dakika dakika görüntülenmiş…

Sydney’deki bir kiliseye ayin sırasında gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı Avustralya gündemine oturdu. Polis olayın“terör eylemi” olduğu açıklarken, olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Wakeley bölgesinde yer alan Christ The Good Shepherd Kilisesi’ne dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken olay anının görüntüleri de sosyal medyada viral hale geldi.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre saldırı gerçekleştiği sırada kilisedeki ayin Youtube üzerinden canlı yayınlanıyordu. Görüntülerde koyu renk kapüşonlu bir gencin Piskopos Mar Mari Emmanuel’in üzerine atladığı, kilisedekilerin de koşup saldırganın üstüne yığıldığı görülüyor.

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Saldırıdan dakikalar sonra sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırgan olduğu iddia edilen kişinin, en az üç kişi tarafından zapt edildiği görülüyor.

Yeni Güney Galler Başkomiseri Karen Webb yaptığı açıklamada, Piskopos Mar Mari Emmanuel dahil 4 kişinin yaralandığı saldırının “terör eylemi” olduğunu ifade etti. Webb, “Yapılan değerlendirmeden sonra saldırının terör eylemi olduğu kesin” diye konuştu. Webb ayrıca, saldırganın tek başına hareket ettiğini aktardı.

Olayın NSW polisi, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı ve NSW Suç Komisyonu üyelerinden oluşan NSW Ortak Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) tarafından soruşturulacağı belirtildi.

Christ The Good Shepherd Kilisesi’ne dün akşam saatlerinde gelen saldırgan, elindeki bıçağı defalarca piskoposa saplamıştı. Kilisedekilerin müdahalesiyle saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken, piskopos ve 3 kişi yaralanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenildi.

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KİLİSENİN ÖNÜ KARIŞTI

Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan kalabalık grup , polisten saldırganın dışarı çıkartılarak kendilerine verilmesini istedi. Tansiyon giderek yükselirken, çıkan olaylarda polisler dahil çok sayıda kişi yaralandı, 20 polis aracında ise hasar meydana geldi.

Öte yandan Avustralya’nın Sydney kentinde 13 Nisan Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kilise saldırısı, ülkede 3 gün içinde gerçekleştirilen 2. bıçaklı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Hürriyet Gazetesi