Ezidiler ‘Çarşema Sor’u Urfa Viranşehir’de kutlayacak

Artı Gerçek- Ezidîler için yeniden doğuş, güzel günlerin habercisi, ilkbaharın başlangıcı veya mutlak iyiliği temsil eden ‘Ezidîlerin yeni yılı’ olarak da bilinen Çarşema Sor, her yıl Nisan ayının 13’ünden sonraki ilk çarşamba günü kutlanıyor. Çarşema Sor’un kutlanacağı yerlerden biri de pek çok Ezidilnin yaşadığı Urfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Burç köyü olacak. Yaşar Burç tüm Ezidileri köyde yapılacak kutlamalara davet etti.

Çarşema Sor’un Ezidiler için çok önemli olduğunu belirten Burç şöyle konuştu:

“Her inanç ve dinde bir bayram ya da bir özel gün var. Biz Êzidîlerde de Çarşema Sor çok önemli bir gün. İnanışa göre Cebrail ve melekleri, dünyayı yaratmak için evrene iner. Çarşamba günü dünyanın yaratılışı biter. Yani Çarşema Sor, dünyanın doğduğu Çarşamba’dır. Nisan ayının 13’ünden sonraki ilk Çarşamba’ya denk düşen Çarşamba’da bunu kutluyoruz”

365 GÜNE 365 MUM

Çarşema Sor Bayramı’nın birçok ritüeli bulunuyor. Ezidîlerin yoğun yaşadığı Şengal’de kutlamalar bir gün öncesinden başlıyor. Yurttaşlar, dağlarla çevrili olan kutsal mekan Laleş Tapınağı’nda bir araya gelip bir tören düzenliyor. Ezidiler burada günahlardan arındıklarına inandıkları Enzel Köprüsü’nü öperek, dualar ediyor. Aynı zamanda Şeyh Adi başta olmak üzere çok sayıda Ezidi şeyhine ait mezarın bulunduğu Nurani Dergahı’nda ruhani lideri ziyaret ediyorlar.

Ezidîler, yalın ayakla girdikleri tapınağın içerisinde bulunan kolonlara kumaşlarla üç düğüm atıp, çözerek dilek dileyorlar, aynı tapınakta 365 mum yakıyorlar bu 365 mum, yılın günlerini temsil ediyor.

Bayram günü ‘kari’ adı verilen ot ve güller, kırmızı şakayıklar toplanır. Kadınlar farklı renklere boyadıkları yumurtaları, ‘kulere’ adı verilen ekmekle özellikle yoksul ailelere dağıtır. Bazı çiftçiler ise, yılın bereketli geçmesi için yedikleri yumurtaların kabuklarını toprağa serpiştirir.

VİRANŞEHİR’DE DE KUTLANACAK

Ezidîler bu yıl da birçok merkezde ‘Çarşema Sor’u kutlamaya hazırlanıyor. Kutlama merkezi bu yıl da Şengal olacak.

Urfa’nın Viranşehir ilçesindeki Ezidîler de bu yıl Çarşema Sor’u kutlamaya hazırlanıyor. Burç kırsal mahallesinde bulunan kültür merkezinde yapılacak kutlamalara farklı kentlerden Ezidîlerin katılması bekleniyor. (Kaynak: MA)

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