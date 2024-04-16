Ermenistan 3 Ağustos’u Ezidi Soykırımı’na Anma Günü olarak ilan etti

Ermenistan Parlamentosu 3 Ağustos’un Sincar’daki Ezidi Soykırımı kurbanlarının anma günü olarak ilan edilmesi tasarısını kabul etti.

“Ermenistan Cumhuriyeti Bayram ve Anma Günleri” Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı 88 lehte oy alarak oybirliğiyle kabul edildi.Tasarı, iktidardaki “Sivil Sözleşme” Partisi’ndem Ezidi milletvekili Rustam Bakoyan tarafından sunuldu.Bakoyan, Ezidi halkına karşı işlenen soykırımın anılmasının gerekliliğine ve bu insani felaketin toplumun geniş kitlelerine tanıtmanın önemine vurgu yaptı.Milletvekili, son zamanlarda Ezidi halkına karşı işlenen soykırımın tanınma sürecinin yeni bir ivme kazandığını belirtti. Dünya genelinde 10’dan fazla ülke ve çeşitli uluslararası yapılar ile BM Güvenlik Konseyi, Yezidi soykırımını tanıdı.Ermenistan Parlamentosu, 2014 yılında IŞİD ve bazı örgütler tarafından Ezidilere karşı işlenen suçları ‘soykırım’ olarak niteleyen tasarıyı daha önce kabul etmişti.

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