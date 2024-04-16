Ermenistan, 3 Ağustos’u ‘Êzidî Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü’ olarak belirledi

Parlamentoya tasarıyı sunan Ermenistanlı Êzidî Milletvekili Rustam Bakoyan: “Ermeniler ile Êzidîlerin kaderleri oldukça benzerdir ve her zaman kesişmiştir.”

Ermenistan Parlamentosu bugün yaptığı oylamayla 3 Ağustos’un Êzidî Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü olarak belirlenmesine karar verdi.

İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’nden Ermenistanlı Êzidî Milletvekili Rustam Bakoyan’ın sunduğu tasarı, ilk oylamada 88 lehte oyla geçti ve 24 saat içinde yapılacak ikinci oylamadan da geçmesi bekleniyor. Böylece Ermenistan, Irak’tan sonra bunu yasayla düzenleyen ilk ülke olacak.

Public Radio of Armenia’da yer alan habere göre Bakoyan, tasarıyı sunarken “Soykırım insanlığa karşı işlenen bir suçtur ve en büyüğüdür. Bu, 1915 Ermeni Soykırımı’nın yanlış ve uygunsuz bir şekilde kınanmasının doğrudan bir sonucudur. Ermenilerin ve Êzidîlerin kaderleri oldukça benzerdir ve her zaman kesişmiştir. Tarihin farklı aşamalarında kendimizi sıkça aynı durumların içinde bulduk,” dedi.

“Ermenistan dış politikasının önceliklerinden”

Ermenistan Cumhuriyeti, soykırımların önlenmesi ve kınanması sürecinde benimsediği politika ve önceliğe bağlı kalarak, 2014 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) yüksek kürsüsünden Irak’ta Êzidîlere yönelik soykırımı kınadı.

Irak’taki Êzidî Soykırımı 2015 yılında Ermeni Ulusal Meclisi grupları tarafından, 2018 yılında ise Ulusal Meclis tarafından kınandı.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan, tasarıyla ilgili olarak “Soykırımın ve insanlığa karşı suçların önlenmesi, Ermenistan’ın dış politikasının önceliklerinden biridir,” diyerek Ermenistan’ın söz konusu suçların önlenmesi ve kınanmasına yönelik tedbir alma süreçlerini aktif bir şekilde desteklediklerini belirtti.

Ne olmuştu?

IŞİD’ın Irak’taki Êzidîler’e yönelik 3 Ağustos 2014’te gerçekleştirdiği soykırım, Êzidîlerin deyimiyle 73. Ferman olarak kabul ediliyor.

Saldırılarda çoğu Şengal’de olmak üzere toplamda yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü, büyük bir bölümü çocuk ve kadın olmak üzere 10 bine yakın kişi esir alındı.

Êzidî Kürtleri Kurtarma Ofisi verilerine göre, 1500 Êzidî Kürt doğrudan kurşuna dizilerek öldürüldü. Hâlâ yaklaşık 2 bin 700 kişiden haber alınamıyor.

PKK ve Şengal Direniş Birlikleri 13 Ekim 2015’te Şengal’i IŞİD’den geri aldı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) 2019’da, 3 Ağustos’u “Êzidî Soykırım Günü” ilân etti. (TY)

bianet