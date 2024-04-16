Avustralya’daki kilise saldırısı ‘terör eylemi’ olarak soruşturulacak

Artı Gerçek – Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Sydney kentinde dün kilisede düzenlenen ve dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırının “terör eylemi” olarak soruşturulacağı açıklandı.

NSW Emniyet Müdürü Karen Webb, şüpheli gencin ikamet adresinin yakınında olmayan kiliseye bıçakla gitmesinin ve piskoposu yaralamasının, saldırının kasıtlı yapıldığını gösterdiğini söyledi. Saldırının “terör eylemi” olarak değerlendirildiğini belirten Webb, şüphelinin ifadelerinin saldırının “dini sebepli” olduğuna işaret ettiğini aktardı.

NSW Başbakanı Chris Minns de saldırının terör eylemi olarak ele alındığını doğruladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise konuyla ilgili açıklamasında, ülkede şiddet olaylarına yer olmadığını belirtti.

Avustralya’nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi’nde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda piskopos ve 3 kişi yaralanmış, canlı yayımlanan ayinde saldırganın piskoposu bıçakladığı anlar kaydedilmişti. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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