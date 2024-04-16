23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’ndan beşinci yıl etkinlikleri

23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı açılışının beşinci yılına da denk gelen 20-27 Nisan haftası boyunca Hrant Dink’in “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısındaki anlatılara farklı etkinliklerle değiniyor..

Etkinlikler “Anma ve Alternatif Bir Gelecek İçin 23,5 Hafıza Mekânı’nda Buluşalım” başlığını taşıyor.Vakıf’tan yapılan açıklama şöyle: “23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı sizi anma etkinliklerine davet ediyor. Hafıza Mekânı’nın açılışının beşinci yılına da denk gelen 20-27 Nisan haftası boyunca Hrant Dink’in “23,5 Nisan” başlıklı köşe yazısındaki anlatılara farklı etkinliklerle değineceğiz. 23 Nisan 1996 tarihinde Agos Gazetesinde yayımlanan Hrant Dink’in “23,5 Nisan” makalesi, acı ile umut arasında bir sarkaç, geçmiş ile gelecek arasında bir taahhüt ve köklü değişime davet niteliğindedir.23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda hafta boyunca, Neslihan Koyuncu Bali, Hera Büyüktaşcıyan, Nesim Ovadya İzrail, Aylin Vartanyan tarafından yürütülecek atölyeler ve etkinlikler yapılacak.Hafta boyunca, yas dönemlerinde ikram edilen ve zor zamanlarda birlikteliği temsil eden irmik helvası kavrulacak.Etkinliklere katılarak, hakikatin kolektif sesine ve anlayışa dayalı bir geleceğe katkıda bulunabilirsiniz.”Etkinliklere katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor. Ayrıntılara ve etkinlik programına Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesinden ulaşmak mümkün

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