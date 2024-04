‘Meds Yeghern’ deyince Ermeni Soykırımı’nı inkârla suçlanan Paşinyan’ın partisinden açıklama

Ermenistan’da muhalefet, Soykırım yerine Meds Yeghern dediği gerekçesiyle Başbakanı Nikol Paşinyan’ı hedef tahtasına oturttu. Suçlamaları ciddiye almayan Paşinyan’ın yardımcılarından “Böyle bir şey olamaz” açıklaması geldi.

Artı Gerçek – 1915’e ilişkin Soykırım yerine “Büyük Felaket” (Meds Yeghern) ifadelerini kullandığı için muhalefet tarafından “Ermeni Soykırımı’nı inkâr etmekle” itham edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın partisinden açıklama geldi. Paşinyan’ın yardımcıları, Başbakan’ın Ermeni Soykırımı’nı reddedip reddetmediğine dair soruya “Böyle bir şey olamaz” yanıtını verdi.

‘ARADAKİ FARKI SÖYLER MİSİNİZ?’

Paşinyan’ın yardımcısı Andranik Koçaryan’a, bugün düzenlediği bir basın toplantısında Ermenistan Başbakanı’nın Soykırım yerine “Meds Yeghern” demesi soruldu. Koçaryan gazeteciye, soykırım ile Meds Yeghern arasındaki farkın ne olduğunu sorarak yanıt verdi; “Eminim ki siz de farkı formüle edemezsiniz” dedi.

“Paşinyan Ermeni Soykırımı’nı inkâr etmiyor” diyen Koçaryan, “Böyle bir şey olamaz. Bizim çalışmalarımız sırasında Ermeni Soykırımı’nın tanınması ile ilgili bir dizi süreç yaşandı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Paşinyan, iktidardaki partisi Sivil Sözleşme’nin siyaset okulu için hazırlanan “Ermenistan Cumhuriyeti’nin Sosyal Psikolojisi” konulu hitabını, kişisel Facebook sayfasında yayımlamıştı. 17. yüzyılın başında İran Şahı Abbas tarafından Ermenilerin İran’a sürülmesinin halkın sosyal psikolojisi üzerinde derin etkileri olduğunu belirten Paşinyan, Soykırım’a da değindi. Paşinyan, Soykırım yerine “Meds Yeghern” deyince, muhalefetin ve sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından hedef alındı. (DIŞ HABERLER)

Artı Gerçek