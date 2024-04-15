Karabağlı Ermenilerin bir kısmı Ermenistan’dan da göç ediyor

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan saldırısı sonrasında yaklaşık 100 bin Karabağlı Ermeni, Ermenistan’a göç etmek zorunda kalmıştı. Bu kişilerin bir kısmı Ermenistan’dan da göç ediyor.

“Joğovurt” (Halk) gazetesi 6 Nisan’da, 16.000 Karabağ vatandaşının Eylül ayından bu yana Ermenistan’ı terk ettiğini yazdı.

Makalede “Artsakh’tan (Karabağ) zorla yerinden edilenlerin yaklaşık 16.000’i devletin ilgisizliği nedeniyle Ermenistan’ı terk etti” dendi.

Makale news.am, operativ.am, 168.am ve diğer medya kuruluşları tarafından yayınlandı.

Daha önce 29 Mart’ta düzenlenen bir panelde insan hakları savunucusu Gegham Stepanyan, göçmen sayısının 11 bin, bazı tahminlere göre ise 15 bin olduğunu söylemişti.

Civilnet Doğrulama Servisi bu konuda bir araştırma yaptı

Buna göre sayı aslında daha düşük.

Son aylarda #CivilNetCheck, Ermenistan’ı terk eden Artsakh (Karabağ) vatandaşlarının kesin sayısını doğrulamak için Ulusal Güvenlik Servisi’ne (NSS) düzenli olarak talepler gönderdi.

Son mektuba yanıt olarak NSS, 1 Nisan itibarıyla Artsakh’ta kayıtlı 15.162 kişinin Ermenistan’dan ayrıldığını ve 6.062 kişinin geri döndüğünü bildirdi. Yani 1 Nisan itibarıyla 9.100 Artsakh vatandaşı geri dönmeden Ermenistan’ı terk etmiş durumda.

Civilnet sitesine göre NSS’den alınan verilerin analizi, son zamanlarda daha fazla Artsakh vatandaşının Ermenistan’ı terk ettiğini ve geri dönenlerin sayısının azaldığını gösteriyor. Aralık ayına kadar ayrılan 11.741 kişiden yaklaşık yarısı geri dönerken 6.637 kişi geri dönmemişti., Nisan ayı itibarıyla Ermenistan’dan ayrılan 151.62 kişiden 6.062’si geri döndü 9.100 kişi geri dönmedi.

Agos