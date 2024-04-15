Fresno’da ‘Ararat’ Ermeni mezarlığına yangın çıkarıldı

ABD’nin Fresno şehrinde Ermeni mezarlığında kasten yangın çıkarıldığını öğrenildi.

Mezarlık konseyi, tüm bu olayların milliyetçilik temelli kasıtlı suçlar olduğundan derin endişe duyuyor.

Mezarlık müdürü Sherry Manning-Cartright açıklamada bulunarak “Bu olay mezarlık yönetimi, Ermeni topluluğu, çalışanlarım ve beni çok endişelendiriyor. Misyonumuz, burada gömülü insanların anılarını koruyarak, Ermeni ailelere şefkatle hizmet etmektir. Konsey, çalışanlarım ve ben bu misyona çok ciddi bir şekilde bağlıyız,” ifadelerine yer verdi.

Sherry Manning-Cartright ayrıca, yangının 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü ile ilişkilendirildiğini belirtti.

Bu mezarlıkta Soghomon Tehleryan, William Saroyan, Viktor Magakyan de dahil olmak üzere birçok meşhur Ermeni gömülüdür.

Cuma akşamı, Ermeni mezarlığının ana girişine yakın bir yerde sekiz ağaç yakıldı. Olay yerine Fresno polisi ve itfaiye ekipleri geldi, ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Yangın, 1885 yılında kurulan mezarlığın en eski bölümünde kaydedildi.

ERMENİ HABER AJANSI