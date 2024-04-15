Azerbaycan, Ermenistan’ın açtığı etnik temizlik davasının düşürülmesini istedi

Uluslararası Adalet Divanı’, Ermenistan’ın açtığı ayrımcılık davasında bugün Azerbaycan’ın itirazlarını dinledi. Bakü yönetimi, davanın düşürülmesini istedi.

Artı Gerçek – Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı ‘Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin (IAOKİS) uygulanmasına ilişkin 2021 yılında Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtığı davanın bugünkü duruşmasında, Bakü yönetimi suçlamaların düşürülmesini istedi. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, duruşmada ülkesinin itirazlarını anlatarak “Ermenistan’ın sorunu müzakere yoluyla çözmekten kaçındığını” savundu. Ermenistan hükümeti de, Azerbaycan’ın itirazlarına yarın yanıt verecek.

Söz konusu dava, Eylül 2021’den itibaren karşılıklı olarak sürüyor. Ermenistan 2020’deki savaştan sonra yaptığı başvuruda, Azerbaycan’ı Ermenilere karşı ırkçılığı yücelterek, Ermeni karşıtı nefret söylemine izin vererek ve Ermeni kültürel alanlarını yok ederek IAOKİS’i ihlal etmekle suçlamıştı. Azerbaycan da aynı mahkemede Ermenistan’a dava açmış, Erivan’ı Azerilere karşı ayrımcılık ve etnik temizlik uygulayarak aynı anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Davanın bugün görülen duruşmasında, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Memmedov konuştu. Memmedov, Ermenistan’ın şikâyetlerinin büyük kısmının Dağlık Karaba’daki silahlı ihtilafla ilgili olduğunu ve IAOKİS’in çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Memmedov, Ermenistan’ı ayrıca söz konusu davayı mahkemeye getirmeden önce samimi şekilde müzakere etmemekle de suçladı. Azeri bakan yardımcısı, “Ermenistan, mahkemenin yargı yetkisine başvurmadan önce Azerbaycan’la sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışma zorunluluğundan kaçmaya çalışıyor. Ermenistan, hukuki anlaşmazlığın çözümü için Azerbaycan’la müzakerelere girmedi ve sınırlı düzeyde yürütülen görüşmeleri sürdüremedi” dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Eylül 2023’te yaşanan son savaşta Dağlık Karabağ’ın tamamının kontrolü yıllar sonra yeniden Bakü’ye geçmiş, on binlerce Ermeni ise katliam endişesiyle bölgeyi terk etmişti. Uluslararası Adalet Divanı ise söz konusu davada geçen yıl kasın ayında acil ara kararlar alarak, Azerbaycan’dan, Dağlık Karabağ’dan kaçmak zorunda kalan Ermenilerin geri dönmesini istemişti. (DIŞ HABERLER)

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