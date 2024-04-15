Avustralya’da piskoposa canlı yayınlanan ayin sırasında bıçaklı saldırı

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Avustralya’nın Sidney kentinde bir Hıristiyan lider, ayin sırasında kilisenin sunağında bıçaklandı.

Piskopos Mar Mari Emmanuel, Assyrian Christ The Good Shepherd Kilisesi’nde ayin yapıldığı sırada saldırıya uğradı. Canlı yayınlanan atinin görüntülerinde bir kişinin sunağa doğru gelerek Emmanuel’in kafasına doğru bıçak sallamaya başladığı görülüyor.

Canlı yayın kesilmeden önce kilisedekilerin saldırgana müdahale için sunağa doğru gittiği görülüyor.

Polise yapılan ihbardan sonra kiliseye gelerek bir kişiyi gözaltına aldı.

Yeni Güney Galler Ambulans Servisi; 50’li, 30’lu ve 20’li yaşlarda üç kişinin hastaneye kaldırıldığını, 60’lı yaşlarda bir kişinin ise kesik nedeniyle olay yerinde tedavi gördüğünü belirtti.

Sidney’de 13 Nisan’da da Westfield Alışveriş Merkezi’nde de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırganın polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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