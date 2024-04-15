Avukat Setrak Davuthan’a meslekte 50. yıl plaketi

Türkiye Ermeni toplumunun önde gelen avukatlarından Setrak Davuthan, Türkiye Barolar Birliği’nin meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran üyelerini onurlandırma etkinliği çerçevesinde, meslekte 50. yılını doldurduğu için plakete layık görüldü.

Setrak Davuthan’a plaketi 15 Nisan Pazartesi günü Cemal Reyit Rey Salonu’nda düzenlenen törenle takdim edildi.

İstanbul Hukuk Fakültesi Mezunu olan Davuthan toplum sorunlarıyla ilgilenmenin yanısıra Ermeni toplumu kurumlarında da görevler aldı.

Gazetemizin kuruluşuna da katkıda bulunan Setrak Davuthan üstadımızı Agos olarak biz de bu vesileyle kutluyoruz.

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