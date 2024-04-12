Venedik’teki Doge Sarayı’nda açılan sergide Ermenistan Tarih Müzesi’nin eserleri sergileniyor

Ermenistan Tarih Müzesi’nin 32 dikkat çekici eseri, Venedik’in prestijli müzelerinden biri olan Doge Sarayı’nda açılan “Marco Polo’nun Dünyaları: 13. yüzyıl Venedikli tüccarının yolculuğu” başlıklı uluslararası sergide sergileniyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre sergi, ünlü İtalyan seyyah ve tüccar Marco Polo’nun ölümünün 700. yıldönümüne ithaf ediliyor.

Sergi çerçevesinde Ermenistan, İtalya, Yunanistan, Almanya, İspanya, Danimarka, Çin, Katar ve diğer ülkelerden 300’den fazla eser birleştirildi.

Ermenistan Tarih Müzesi koleksiyonundan Ani kazılarında çıkarılan 13. yüzyıl başyapıtları, Kilikya Ermenistanı kralları Levon II ve Levon III’ün gümüş sikkeleri ve diğer sembolik örnekler sergileniyor.

Sergi 29 Eylül 2024 yılına kadar açık kalacak.

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi