Ermeni futbol yıldızı Inter’in en çok kupa kazanan futbolcusudur

İtalya şampiyonası’nın 31. tur maçında Inter, deplasmanda Udinese’yi 2-1 mağlup etti. Maç sırasında Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı ve Interin orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, yaptığı kurtarışla Inter’i puan kaybından kurtardı.

Calciomercato.com spor gazetesin’e göre, Mkhitaryan “Nerazzurri” kadrosunda İnter’in en çok kupa kazanan futbolcusudur. Ermeni futbol yıldızı Simone İnzaghi’nin Simone Inzaghi’nin satranç tahtasının vazgeçilmez orta saha oyuncusu ve kazanma zihniyetinin sembolü.

Henrikh Mkhitaryan, 25 kupa kazandı. Mkhitaryan’ı 19 kupayla Sanchez ve 14 kupayla Pavar takip ediyor.

Eğer Inter Serie A’yı kazanırsa, Mkhitaryan’ın bu zaferdeki rolü az olmayacak. Mkhitaryan, Udinese maçında yaptığı kurtarışla Inter’i puan kaybından kurtardı.

ERMENİ HABER AJANSI