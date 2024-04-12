Almanya’da terör saldırısı süphesiyle 3 genç gözaltında

Almanya’da, İslamcı bir terör saldırısı planladıklarından şüphelenilen üç gencin gözaltına aldındığı duyuruldu. Savcılıktan alınan bilgiye göre, 15 ve 16 yaşlarında olan ikisi kız biri erkek olan şüphelilerin “bir saldırı düzenlemek üzere hazır olduklarını ilan ettikleri” iddia ediliyor. Üç şüphelinin de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinden olduğu kaydedildi.

Yetkililer, gençler hakkındaki tutuklama emirlerinin geçen hafta sonunda çıkarıldığını açıkladı. Almanya’nın Bild gazetesi, gözaltına alınanların terör örgütü IŞİD’i övdükleri ve planlarının ibadet için kilisede toplananlar ile polislere yönelik bıçak ve molotof kokteyliyle saldırmak olduğunu yazdı.

Gençlerin bir sohbet grubu oluşturduklarını ifade eden yetkililer, zaman ve yer konusunda somut bir saldırı planı olmamasına rağmen, soruşturmayı yürütenlerin sezdiği tehlike üzerine arama ve gözaltı kararı çıkarıldığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle Almanya uzun süredir terör tehdidine karşı alarm halinde. Son yıllarda İslamcı radikallerin farklı saldırılar düzenlediği ülkedeki en ölümcül olay, Aralık 2016’da gerçekleşmiş, Berlin’deki Noel pazarına kamyonla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

T24