Almanya hükümetine bir İsrail davası daha: ‘Silah satışına son verilsin’

Artı Gerçek – Gazze’de 7 Ekim’den beri öldürülen Filistinlilerin sayısı 34 bin sınırına dayanırken, ABD’den sonra İsrail’e en çok silah satan ülke olan Almanya’ya bir dava daha açıldı. Nikaragua’nın Filistin’de soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle Almanya’ya Lahey’de açtığı davanın ardından bu kez de, dört insan hakları kuruluşu İsrail’e silah satışlarından sorumlu bakanlığı ülke içinde mahkemeye verdi.

7 EKİM SONRASI LİSANSLARIN GERİ ALINMASI İSTENİYOR

Söz konusu dava, Almanya’nın önde gelen insan hakları kuruluşları tarafından halen Gazze’de bulunan beş Filistinli adına açıldı. Davada, silah ihracatı lisanslarından sorumlu olan Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı hedef alınıyor. Koalisyon ortağı Yeşillerin kontrolünde bulunan bakanlığın, İsrail’e 7 Ekim’den beri verilen silah ihracatı izinlerinin tümünün geri çekilmesi isteniyor.

‘İSRAİL, SIĞINDIĞIMIZ KAMPTA BEŞ ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ’

The Guardian’ın haberine göre, davacı beş Filistinli arasında savaşta akrabalarını, evlerini ve işlerini kaybeden, Gazze içinde yerinden olan kişiler var. Davacıların İsrail’in toplu cezalandırmasına maruz kaldıklarını vurguladığı dilekçede, birinin “İsrail, kuzeyden kaçtıktan sonra kaldığımız mülteci kampını bombaladığında beş çocuğumun beşi de öldü. Almanya, bu savaşı körükleyen silahları göndermeyi sonlandırmalı” sözlerine yer verildi.

‘ALMANYA, ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR’

Filistinliler adına davayı açan insan hakları kuruluşlarından Avrupa Anayasal İnsan Hakları Merkezi’nden (ECCHR) yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Almanya hükümetinin silah ticareti anlaşmalarını, Cenevre Sözleşmelerini ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiğine inanmak makul – Almanya, tüm bu anlaşmaları kabul etmiş bir ülke.”

ECCHR’nin Genel Sekreteri Wolfgang Kaleck ise uluslararası hukukun ve insan haklarının “esas” olduğunu vurguladı. Kaleck, “Almanya dış politikasının kurallara dayalı ve insan hakları odaklı olmasının temel ön şartlarından biri, kendi kararlarında hukuka saygı gösterilmesidir. Eğer uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerinin açık olduğu bir savaşa silah ihraç ederse, Almanya kendi değerlerine bağlı kalamaz” diye konuştu.

Söz konusu davanın Berlin hükümeti aleyhine sonuçlanması halinde, bunun sahadaki en somut yansıması, Almanya’nın İsrail’e 3 bin tank savar silah satışının durdurulması olacak.

BERLİN, LAHEY’DEKİ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Almanya hükümeti, Nikaragua’nın Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda “Filistin’de soykırıma ortak olduğu” gerekçesiyle açtığı davada, suçlamaları reddetmişti. Almanya savunmasında, İsrail’den silahların kullanımı sırasında önlem alınacağına dair kendilerine garanti verildiğini ve bundan şüphe duymak için bir sebepleri olmadığını ileri sürmüştü. Alman hükümetinin avukatları, İsrail’e Ekim 2023’te 203 milyon euroluk savunma ekipmanı satıldığını, bu miktarın mart ayında 1 milyon euroya düştüğünü savunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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