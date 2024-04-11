“Türkiye ile sınır konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasını bekliyoruz”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan-Türkiye arasındaki normalleşme süreci ve İran ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, “Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde varılan ve resmi olarak kayıtlara geçen anlaşmaların hayata geçirilmesini bekliyor.” dedi. Paşinyan şöyle konuştu:

“Türkiye ile ilişkilerimizde, deyim yerindeyse, varılan ve resmi olarak kayıtlara geçen anlaşmaların hayata geçmesini, yani Ermenistan-Türkiye kara sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaporta sahibi kişilere açılmasını bekliyoruz.”

Paşinyan’a göre, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması bölge için çığır açıcı bir olay olacak.

Paşinyan “Şu anda Ermeni-Türk ilişkilerinden değil, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinden bahsettiğimi belirtmek çok önemli. Bu iki formülasyonun ortak bir yanı var ama aynı değiller.” diye konuştu

Paşinyan İran’dan gelen ve Ermenistan’ın AB ve ABD ile görüşmesini eleştiren açıklamaya da değindi ve şunları söyledi:

“Bölgesel politika açısından İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerimize özel önem verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Kadim devlet geleneğine sahip bu komşumuzla olan ilişkilerimiz doğal çıkarlara dayanmaktadır ve bu da bu ilişkileri özel kılmaktadır. İran’la ilişkilerimizi Batı’yla ilişkilerimizle karşılaştırmadık, karşılaştırmıyoruz ve karşılaştırmayacağız.”

Paşinyan “Bu karar, genel olarak Ermenistan’ın bölgesel ilişkilere ilişkin stratejik algılarına atıfta bulunmaktadır. Ermenistan bu siyasi çizgiyi benimsedi” dedi.

IRNA ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Naser Kanani, 5 Nisan’da Brüksel’de düzenlenen Paşinyan-Von der Leyen-Blinken üçlü toplantısına değinerek, anlaşmazlıkların çözümü için 3+3 (Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan, Ermenistan) istişare mekanizması da dahil olmak üzere bölgesel kapasitenin kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Kanani ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan’ı anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırdı.

Agos