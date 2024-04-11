TIBREVANK 70. YILINDA SORBONNE’DA MÜSABAKADA

Antranik Murat Cingöz

Nereden Nereye!



Henüz kuruluşunun 70 ci yılını yeni doldurmuş Tıbrevank, 70 yılda nerden nereye geldi.

Bu yelpazede Anadolu’nun kıraçından gelen kılıç artığı Tıbrevank öğrencileri ilk mezunlarını verdiğinde Bağlarbaşı’dan Beyazıtta bulunan İstanbul Üniversitesi’ne gitmekte zorluk çekmişlerdi. 70 yılda gerekli yan kuruluşları olan mezun derneklerinin Türkiye dışına çıkarak, çok zor da olsa kurmayı başardılar.

Şahsen benim yönetici olduğun yıllarda takdir ettiğim Fransa S.H. Tıbrevank derneğimiz nihayet zorda olsa Tıbrevank’a başka bir ivme kazandırdı. Buna şapka çıkarılır diyorum.

Günümüzün eğitim ve öğretim anlayışı artık sınıf sıralarının dışına taştığı gerçeğine ayak uyduran

Başta Okulumuzun Müdür ve öğretmenlerini, gelişimlere destek olan Okulumuz Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini, İstanbul Derneğimiz yönetimini ve Fransa derneğimizin bu tür bir isteğe gösterdiği ilgi ve başarısını bütün kalbimle kutluyorum. Tıbrevanklı kardeşlerim okulumuzdan bu vesileyle dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Sorbon Üniversitesinde yabancı bir dilde yarışmaya katıldıklarını yaşayarak, Paris gibi bir şehri görerek soluyarak, öğrenim gördükleri yaşamlarında bir yeni sayfa açarak mezun olacaklardır.



Okulumuz kurucularımı saygı ile anarken bu günleri onlara armağan etmek istiyorum.



Antranik Murat Cingöz

1964-65

İngilizce MUN Kulübü öğrencileri 10-15 Nisan tarihlerinde Sorbonne Üniversitesi’nde düzenlenecek MUN konferansına katılmak üzere Paris’teler.