Samantha Power: Brüksel’de ABD’nin Ermenistan’ı destekleme kararlılığını yineledim

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, 5 Nisan’da Brüksel’de Ermeni heyetiyle yaptığı görüşmede ABD’nin Ermenistan’ı destekleme kararlılığını yeniden teyit ettiğini belirtti.

Power X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Geçen hafta Brüksel’de, ABD’nin Ermenistan’ı demokratik reformlarını derinleştirmesi, ekonomisini genişletmesi ve parlak bir gelecek inşa etme çabasında destekleme konusundaki kararlılığını yineledim.”

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 5 Nisan’da Brüksel’de ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power ile bir araya gelmişti.

ERMENİ HABER AJANSI