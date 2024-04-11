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Hindistan Ermenistan’a askeri ataşe atayacak

2024-04-10

Hindistan ilk kez Ermenistan’a askeri ataşe atayacak.

Bu haberler Hint PTI ajansıdan geldi.

Silah ihraç edilen ülkelere özel önem verildiği belirtiliyor. Ermenistan’ın yanı sıra Afrika başta olmak üzere 9 ülkeye de askeri ataşeler atanacak.

ERMENİ HABER AJANSI

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