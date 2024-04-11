Hindistan Ermenistan’a askeri ataşe atayacak

Hindistan ilk kez Ermenistan’a askeri ataşe atayacak.

Bu haberler Hint PTI ajansıdan geldi.

Silah ihraç edilen ülkelere özel önem verildiği belirtiliyor. Ermenistan’ın yanı sıra Afrika başta olmak üzere 9 ülkeye de askeri ataşeler atanacak.

ERMENİ HABER AJANSI