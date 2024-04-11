Ermeni halterci Varazdat Lalayan Dünya Kupası’nda birinci oldu (VİDEO)

Ermenistan Halter Takımının üyesi, şu anki Avrupa şampiyonu Varazdat Lalayan Dünya Kupası’nın galibi oldu, Simon Martirosyan ise 4. oldu.

Ermeni halterciler Tayland’daki Dünya Kupası müsabakalarının son gününde süper ağır sıklet kategorisinde mücadeleye katıldı.

Ermenistan milli Takımınından halterci Varazdat Lalayan, koparmada 210, silkmede 253, toplamda ise 463 kiloluk dereceleriyle Dünya Kupası’nda birinci oldu. Lalayan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

Aynı kategoride yarışan takım arkadaşı Simon Martirosyan, koparmada 195, silkmede 245, toplamda 440 kilo ile 4. sırada yer aldı.

Daha önce 102 kiloda Garik Karapetyan, Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI