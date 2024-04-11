Almanya’da Ezidi kızları köleleştiren iki IŞİD’li tutuklandı

Artı Gerçek – Ezidi Soykırımı’nın federal parlamento tarafından tanındığı Almanya’da, 5 ve 12 yaşlarındaki iki Ezidi kız çocuğu köleleştirdiği tespit edilen Iraklı bir çift tutuklandı. İsimleri Twana H. S. ve Asia R. A. olarak açıklanan Iraklı çift, IŞİD’e üye olmak, Ezidi kız çocukları zorla alıkoymak, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

Federal Savcılık’tan yapılan açıklamada Iraklı çiftin, 2015-2017 arasında Irak ve Suriye’de kız çocukları maruz bıraktıkları zulüm gerekçesiyle salı günü tutuklandığı belirtildi. Savcılık, çocukların fiziksel istimara ve tekrar tekrar tecavüze maruz bırakıldığını, ibadetlerini yerine getirmelerinin engellendiğini duyurdu. Açıklamaya göre çift, Kasım 2017’de Suriye’yi terk etmelerinden önce kız çocuklarını başka IŞİD üyelerine teslim etti. Savcılık, “Tüm bunlar, örgütün Ezidi dinini yok etme hedefine hizmet etti” ifadelerini kullandı.

2021’DE BİR IŞİD’Lİ MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Alman savcıların, Iraklı çifti tutuklarken, dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçların kovuşturulabilmesinin önünü açan evrensel yetkilerini kullandıkları belirtildi. Almanya’da bir mahkeme 2021 yılında tarihi bir karar alarak, eski bir IŞİD üyesini Ezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapse mahkum etmişti. Bundan iki sene sonra da Almanya parlamentosu, IŞİD’in 2014 yılında Şengal’de Ezidileri maruz bıraktığı zulmü soykırım olarak tanımıştı.

IŞİD bu tarihte binlerce Ezidiyi öldürmüş, yaklaşık 7 bin Ezidi kadın ve kız çocuğu esir almış, Şengal ve çevresindeki yaklaşık 550 bin Ezidinin büyük çoğunluğunu kadim yurtlarından sürmüştü. (DIŞ HABERLER)

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