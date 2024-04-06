Yeşilköy Vakfı’nda görev değişimi

Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı Başkanı Habib Özfuruncu görevi Erol Ara Çınar’a devretti.

2 Nisan Salı günü yapılan vakıf toplantısında Özfuruncu, görevini başkan yardımcısı ve Yeşilköy Okulu Kurucu Temsilcisi Dr. Erol Ara Çınar’a devretti. Karar, oy birliğiyle alındı.Agos’a konuşan Çınar, Özfuruncu’nun sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını ancak vakıf yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğini ve toplantılara katılacağını belirtti. Habib Özfuruncu, 20 yıla yakın bir süre Yeşilköy Vakfı’nda başkanlık görevini yürütüyordu. 18 Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’yle birlikte Yeşilköy Vakfı’na Beyaz Liste ile yeniden aday oldu. Mayk Zıngık önderliğindeki Yeşil Liste ile seçimde yarışan Özfuruncu, oyların 2 bin 166’sını alarak yeniden başkan seçilmişti. Erol Ara Çınar ise 2007 yılında vakıf yönetim kuruluna girmiş ve 2015 yılında okul kurucu temsilciliği görevini üstlenmişti.

Kategoriler

Toplum

Agos