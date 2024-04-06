Soykırımın sponsoruydu: Fransa’dan Ruanda katliamı itirafı geliyor!

Ruanda soykırımında katliamcılara silah ve mühimmat desteği vermesiyle bilinen Fransa’nın rolü, ülke içinde uzun yıllar tartışma konusuydu. Soykırımdaki sorumluluğunu uzun yıllar kabul etmeyen Fransa’dan yıllar sonra dikkat çeken bir açıklama bekleniyor.

Fransız makamları 1990’lı yıllarda Hutu yönetimiyle yakın ilişkiler içerisinde olmasına rağmen uzun yıllar 800 binden fazla Tutsinin öldüğü 1994 Ruanda Soykırımı’nda sorumluluğu olmadığını savunuyor. Ruanda’da 1994’te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlattı. Ardından ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetti.

Fransa, soykırımı yapan Hutuların kurduğu hükümete uzun süre yakın olurken, Belçikalı araştırmacı Olivier Lanotte’a göre, soykırım başlamadan önce Fransa’nın desteğiyle 1990’lı yılların başında Ruanda ordusundaki asker sayısı 5 bin 500’den 35 bine yükseldi. Soykırım sürecinde Fransa, 23 Haziran 1994’te ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu’nu başlattı. Soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayan Fransa’nın, Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için “diplomatik telgraf” ile emir verdiği ortaya çıktı. Ruanda Soykırımı’nda suça bulaşan çok sayıda kişinin 1994’te Fransa’ya gelmesiyle ülke soykırım şüphelileri için bir tür “sığınak” haline geldi.

Özellikle dönemin sosyalist Cumhurbaşkanı François Mitterand’ın soykırım boyunca yaptıkları ve verdiği emirler, Ruanda’da işlenen suçlara katkı sağlamış olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Dönemin Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’yı defalarca Paris’te ağırlayan ve yakın dost olduğu bilinen Mitterrand, soykırım başlamadan evvel Fransız ordusu bünyesindeki istihbaratın Ruanda’da Tutsilerin öldürüldüğüne dair bilgi vermesine rağmen Ruanda makamlarıyla olan yakın ilişkiyi 1994’te de bozmadı.

“FRANSA’NIN SOYKIRIMDA SORUMLULUĞU YOK” DEMİŞTİ

François Mitterand, aynı yıl bölgede soykırım yaşandığını kabul etse de Fransa’nın bölgede yaşananlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Eski Fransa Cumhurbaşkanı ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Figaro gazetesine 1998’de verdiği röportajda ise “O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil.” ifadesini kullandı.

Fransız Parlamentosu bünyesinde Mitterand’a yakın olan Fransız Milletvekili Paul Quiles’in başkanlığında bir grup parlamenter, Ruanda hakkında bilgi toplamak ve soruşturma yürütmek için 1998’de görevlendirildi. Quiles yürütülen parlamento soruşturmasıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, Fransa’nın Ruanda’daki soykırıma hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını savundu. Ancak Quiles’in vardığı bu sonuç, Ruanda Soykırımı konusunda çalışan dernekleri tatmin etmedi.

“FRANSA KÖRLÜK YAŞADI”

Fransa’da Ruanda’da 1994’te işlenen suçlarla ilgili çok sayıda dava görülürken, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkesi ve Ruanda arasındaki buzları eritmek için Ruanda’nın başkenti Kigali’ye 2010’da ziyaret gerçekleştirdi. Sarkozy, bu ziyaret sırasında 1994’teki soykırım sırasında Fransa’nın “çok ciddi hatalı değerlendirmeler” yaptığını söyledi ve “bir çeşit körlük yaşadığını” vurguladı. Böylelikle soykırımından 16 yıl sonra, Fransız makamları bu olayda üstlendikleri sorumluluğu kabul etme yönündeki ilk adımı atmış oldu.

Sabah Gazetesi