Paskalya ayininde ‘rockçı rahip’ alevlere teslim oldu!

Yayınlanma: 06.04.2024 – 17:45

Güncelleme: 06.04.2024 – 17:46

İspanya’nın Zaragoza kentindeki bir manastırda meydana gelen korkunç olay sırasında vücudu alevler içinde kalan rahip Javier Sanchez, bir grup rahibeyi koruduğu için “kahraman” ilan edildi.

Yangın, Paskalya hafta sonunda mumlarla çevrili bir kor kabının alev almasıyla başladı.

Basit bir mum kıvılcımının cübbesine temas etmesiyle alevler hızla yayıldı ve Sanchez’in vücudunda yüzde 50 oranında yanık oluştu. Sanchez, hayatını kaybetmeden önce dört gün yoğun bakımda kaldı.

Sanchez, yangın devam ederken kase ile rahibe grubu arasında siper olarak diğer rahibeleri kurtarmıştır. Yetkililer, köz çanağının yanmasına yardımcı olmak için parafin kullanıldığını düşünüyor.

Bir kaynak, “Rahip manastırdaki rahibeleri korumaya çalışırken (ateş için) kullanılan leğende korlar tutuşmuş ve bu da ölümüne neden olmuştur. Görünüşe göre yangını başlatmak için yanıcı bir madde kullanılmıştı. (Paskalya Yortusu) manastırın içinde yapılıyordu” dedi.

“ROCKÇI RAHİP”

Gitarla çalınan müziğe olan düşkünlüğü nedeniyle “rockçı rahip” olarak tanınan ve ülkede çok sevilen din adamı “ateşin kutsanması” ayinine başkanlık ediyordu.

Zaragosa Klinik Hastanesi’nde de görev yapan Sanchez, kariyeri boyunca çok sayıda şarkı bestelemiş ve üç albüm yayınlamıştı.

Şarkılarından biri olan “A tu aire” 2015 yılında yayınlandığında, kendisini melek kanatları takarken ve cinsel organını örten tek şey olan gitarı omuzlarken gösteren bir video klip nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.

Sanchez’in ayrıca, televizyonda talk show sunuculuğu da yaptığı biliniyor.

Cumhuriyet Gazetesi