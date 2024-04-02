Patrik Maşalyan’dan hastane seçimleri mesajları

İşhan Erdinç

Kumkapı’da Kazaz Amira Bezciyan Salonu’nda geleneksel Surp Zadig resepsiyonu düzenlendi. Her yıl yortu gününde yapılan resepsiyon bu yıl Yerel Seçimler nedeniyle bir gün sonraya alınarak 1 Nisan Pazartesi günü gerçekleşti. Patrik Maşalyan 2023 yılında yapılması gereken ancak yönetmelik yayınlanmadığı için hala yapılamayan hastane vakfı yönetim kurulu seçimleri konusunda mesajlar verdi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘halkın iradesini sandık belirler’ dedi. Bu sandığın bizim için de kurulmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyasetinde yapılan kabul törenine hayırsever Hayk Arslanyan, kilise vakıf başkanları, yöneticileri ile din adamları katıldı.

Konukların Kutsal Diriliş (Surp Zadig) Yortusu’nu kutlayan Patrik Maşalyan, Balıklı Ermeni Mezarlığı girişinde Müteveffa Patrik Mesrob Mutafyan’ın büstünün açılışının yapıldığını belirterek sürece destek veren Yetkin Berberoğlu, Vazken Barın ve Melkon Karaköse’ye; büstü yapan heykeltraş Erol Sarafyan’a teşekkür etti.

Toplumun sorunlarının ele alındığı kabul töreninde Patrik Maşalyan, 31 Mart Yerel Seçimleri’ni değerlendirdi, “Enflasyon ve hayat pahalılığı seçim sonuçlarını etkilemiş gözüküyor. Bu bizim için de pek sürpriz olmadı” ifadelerini kullandı.

Patrik Maşalyan, topluma ait bazı boş arazilerin değerlendirilebileceğini duyurdu ve şöyle konuştu:

“Gelirlerimiz emlaklara dayalı. Kiralar enflasyona ayak uyduramıyor. Tüm kurumlarımızın giderleri enflasyon üzerinden ama gelirlerimiz ise o kadar artmıyor. Yönetimler ellerinden geleni yapıyor ama bu gerçekleşmiyor. Bir duyuruda bulunacağım, bizim değerlendirmeye açık boş arsalarımız var. Seçimlerden önce değerlendirilmesi yönünde girişimler vardı. Herkes seçim sonuçlarını bekledi. Çünkü bu konuda belediyelerin yetkisi var. Önce önümüzü görüp, sonra gerekli adımları atacağız. Emlakların belirlenmesi, cemaatin bilgilendirilmesi ve yardım alınması gerekir. Bu sadece para değil; bilgi, güç, yetenek… Bütün bunların sağlanması gerekiyor.”

Patrik Maşalyan şöyle devam etti:

“Mülklerle ilgili vakıflarımızın açtığı davalar var. Kazanılırsa cemaate artı değer olacak. Bunlar önemli. ERVAB, son zamanlarda Kuzikoğlu önderliğinde çalışıyor. Bana gelen bilgilere göre vakıflar işbirliğinde bulunuyor. Mali komisyon iyi çalışıyor. Emlak alanında çalışmalar var. Bizim emlak komisyonu kurmamız lazım. Eğitim komisyonunu daha aktif hale getirmeliyiz. Bir araya geldiklerinde maddi durumları konuşmaktan asıl meseleleri konuşamadıklarını söylüyorlar. Yüzde 60 para konuşulsun ama diğer konular da konuşulmalı. Okullar bize atalarımızdan kalan en büyük miras. Onları kalitesi yüksek, çağa uygun, cazibe odağı haline getirmek gibi yükümlülüğümüz var. Paylaşımı yeteri kadar yapamıyoruz. Enflasyonun azizliğine uğradık ve bazı vakıflar okullarımız için bütçe ayıramıyorlar. Madağları yaptık, ihtiyaçlar büyük oranda karşılandı. En büyük açık Kalfayan’da oldu. Bizim için önemli bir kurum ve miras bize. Bizim cemaatimizin ruhunu yansıtıyor.”

Sosyal medya platformlarında vakıf yöneticilerine yönelik zaman zaman yapılan paylaşımlara dikkat çeken Patrik Maşalyan, “Sosyal medyada göze çarpan karalamalara çok aldırmayın. Siz yönetimler kardeşliği sağlayın, anlaşın. Bazılarına az laf düşsün. Ne yaptığınızı biliyor olun” dedi.

Hastane seçimleri

Henüz yönetmeliğin yayınlanmadığı Hastane Vakfı seçimlerine de değinen Patrik Maşalyan, “Yıllardır seçimlerin yapılmaması demokrasi ve hukuk sorunudur” ifadesini kullandı. Patrik Maşalyan şöyle devam etti:

“Hastane seçimleri var. Biz girişimlerde bulunuyoruz. Ankara’ya ziyaretimizde AKP iftarında devlet görevlilerine sorunu anlattık. Devletimiz bunun farkında. Yönetmeliğin yakın zamanda geleceğini ve seçimlerin yapılacağını ümit ediyorum. Çünkü hastanemiz bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar akşamı ‘halkın iradesini sandık belirler’ dedi. Bu sandığın bizim için de kurulmasını istiyoruz. Çünkü bu hem azınlık hakkı hem de insan hakkıdır. Yıllardır hastane seçimlerinin yapılmaması demokrasi ve hukuk sorunudur.”

Azınlık vakıflarının hastanelerinin yönetim kurulları, seçimle göreve geliyor. 2022’de diğer vakıfların seçimleri Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle yapıldı ama hastane seçimleri için ayrı bir yönetmelik yayınlanacağı ve bu seçimlerin de 2023 sonuna kadar gerçekleşeceği belirtildi. Ancak 2023 yılı sonuna kadar bu yönetmelik yayınlanmadı ve ne zaman yayınlanacağı belirsiz. Söz konsu yönetmelik ile Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Elmadağ Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Balat Or Ahayim Yahudi Hastanesi yönetim kurulu seçimlerini yapabilecek. Seçimlerde toplum üyeleri oy kullanıyor.

Ermenice basın

Ermenice basına vakıfların destek vermesi gerektiğini hatırlatan Patrik Maşalyan, “En büyük görev onları yaşatmak. Ermenicenin görünür olmasını sağlamaktır. İlan verin, bu boşa giden bir para değildir” ifadelerini kullandı. Patrik Maşalyan, gazetelerin öğrencilere de ulaşması gerektiğini söyledi şöyle konuştu:

“Basını destekleyelim. Cemaat hayatında özellikle öğrencilerimizin eline geçmesini sağlayalım. Neden öğrencilerin ellerine bu gazeteler geçmiyor? Sorunlar burada öğrenilir. Basın bize bir cemaat olduğunu gösteriyor. Verecek bir para yok mu? Daha çok destek verin” dedi.

Patrikhane bünyesinde çalışmalar yapan Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu’na da teşekkür eden Patrik Maşalyan, “Türkiye’deki Ermeni Toplumumun Gelecek Projeksiyonu” başlıklı anket çalışmasının daha çok insana ulaştırılması için vakıflardan yardım istedi.

Resepsiyon Zadig tebiri ile sona erdi.

Agos