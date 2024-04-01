Türkiye’de bir satılık Ermeni kilisesi daha: Surp Asdvadadzin 16 milyon TL’ye satışa çıkarıldı

Özellikle 1915 Ermeni Soykırımı sonrasında sahipsiz kalan kiliselerin özel kişilerin eline geçmesi ve satışa çıkarılması, ne yazık ki sık rastlanan bir durum. Son örnek Sivas’tan geldi.

Sivas’taki bir Ermeni Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

DHA’ya konuşan emlak danışmanı Vahap Yıldız, “Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1’inci derecede sit alanı ve koruma altındadır. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz” dedi.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Surp Asdvadazin Kilisesi 2012 yılında 1’inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi. Kesme taşlarla yapılan kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde ise ‘haç’ işaretinin işlendiği taşlar bulunuyor.

Emlak danışmanı Vahap Yıldız, “Kilisemiz 19’uncu yüzyılda yapıldığını tahmin etmekteyiz. Burada önceden 3 bine yakın Ermeni yaşıyormuş. 1’inci Dünya Savaşı sonrasında buradaki Ermeniler başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmişler. Kilise de o günden bu güne kadar atıl bir şekilde kalmış. Burayı satışa çıkardık. Kilisenin sahibi bize ulaşarak satılmasını istedi. Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1’inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz. Bugün itibariyle çekimleri yapıldı ve ilana koyuldu. Burası baya bir kilise olarak kullanılmış. Burası daha sonra da samanlık olarak kullanılmış. İlanımızın ardından yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Sivas medeniyetler şehridir. İnşallah burayı artık yakışan birine vereceğiz” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI