Sivas’taki satışa çıkarılan Ermeni kilise için soru önergesi

Muhalefet “DEM” Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nin satışa çıkarılması ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi yöneltti.

Hıristiyanların kutsal ibadet yerleri olan kilise ve manastırların şahıslarca satışa çıkarılmasının Hıristiyan yurttaşları rencide ettiğini ve ibadethanelerin korunmasının iktidarın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Aslan’ın önergesinde Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle:

-Kilisenin basına yansıdığı üzere internet üzerinden satışa çıkarıldığına ilişkin bilginiz var mıdır?

-Adı geçen kilisenin tapusunun şahsa ait olduğu iddiası doğru mudur? Doğruysa kilisenin tapusu nasıl ve hangi şartlarda şahsa geçmiştir?

-Tapusu Bakanlığınıza ait kaç kilise ve manastır mevcuttur? AKP iktidarları döneminde tapusu şahıslara geçmiş veya satılığa çıkarılmış kilise ve manastır sayısı kaçtır?

-Kilise, manastır ve diğer din ve inançlara ait ibadethanelerin kişiler tarafından satışının engellenmesi için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

-Kilise ve benzer şekilde tapusu şahıslara geçmiş olan kilise ve manastırların sahiplerine iadesi için çalışmalarınız var mıdır/olacak mıdır?

ERMENİ HABER AJANSI