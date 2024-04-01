Savunma alanında işbirliği çerçevesinde bir grup ABD’li öğretmen Ermenistan’a geldi

1 Nisan’da bir grup ABD’li öğretmen, savunma alanında Ermenistan-ABD işbirliği çerçevesinde Ermenistan’a geldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaya göre 1-5 Nisan tarihlerinde Savunma Bakanlığı Bilgi ve Halkla İlişkiler Dairesi ve “Zinuj Medya” devlet kurumu çalışanları ile halkla ilişkiler ve iletişim alanında deneyim alışverişi yapılacaktır.

Programın başlangıcında Ermenistan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Korgeneral Edward Asryan bir konuşma yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI